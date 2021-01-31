مشاركة كبيرة في تأهيلي بطولة السلق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت أول من أمس بمشاركة كبيرة وتنافس قوي، الجولات التأهيلية للنسخة الرابعة عشرة لبطولة السلق، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميادين المرموم في دبي.

وانطلقت الجولات التأهيلية بإقامة أشواط الهواة للسلق الإناث في اليوم الأول، بواقع 4 أشواط ، على أن تقام اليوم الجولات التأهيلية لفئة المحترفين للسلق الذكور والإناث مسافة 2500 متر بواقع 6 أشواط.

إقبال متزايد

وعبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لجهود المشاركين الذين حرصوا على التدريب والجاهزية التامة، بما انعكس على مستوى المنافسات القوية في التصفيات، وقالت: الظاهرة الأبرز تمثلت في الإقبال المتزايد من جيل الشباب، ونحن في المركز نعتبر أن تحفيز جيل الشباب على المشاركة وتبني الرياضات التراثية عموماً والسلق على وجه التحديد، من الأهداف الاستراتيجية التي نسعى لتحقيقها وتقديم كافة السبل اللازمة من أجل توفير المشاركة لهم.

وتابعت: النسخة الحالية تشهد تعديلات من أجل مراعاة الإجراءات الاحترازية من خلال زيادة عدد أيام التصفيات لتوزيع أعداد المشاركين بصورة أكبر على الأشواط، كما أن المستوى الفني يعتبر الأقوى والأكثر تميزاً مقارنة بالسنوات الماضية.

واختتمت: ستتم إقامة النهائيات بعد نحو 18 إلى 20 يوماً من نهاية التصفيات، حيث يتم إعداد السلق بهذه الطريقة لمواكبة الفترة الزمنية للسباقات، ونتوقع منافسة قوية للتواجد على منصة التتويج.

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