أسامة الشعفار يزور الاتحاد السعودي للدراجات

المصدر: (الرياض - البيان الرياضي)

واصل رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات أسامة الشعفار، زياراته للاتحادات الآسيوية من أجل الاستعداد لانتخابات الاتحاد الآسيوي للدراجات التي ستقام في مارس المقبل بالإمارات على هامش البطولة الآسيوية، حيث زار الشعفار الاتحاد السعودي للدراجات والتقي مع رئيس الاتحاد صباح بن عبدالله الكريديس، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، أن الزيارة تأتي في إطار بحث سبل التعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، ومناقشة عدد من الموضوعات الرياضية المشتركة والتأكيد على التنسيق الدائم بين الاتحادين لما يخدم رياضة الدراجات.

وأصدر الاتحاد السعودي للدراجات بياناً أكد خلاله أن رئيس الاتحاد السعودي صباح بن عبدالله الكريديس، اصطحب الشعفار لزيارة أكاديمية «مهد» الرياضية، أحد أكبر المشاريع الوطنية السعودية التي تهدف إلى اكتشاف وتطوير المواهب الرياضية في السعودية.

وكان أسامة الشعفار قد قام بزيارة إلى دولة الكويت الأسبوع الماضي حيث زار الاتحاد الكويتي للدراجات في جولته الانتخابية على الاتحادات الآسيوية في القارة قبل انتخابات مارس المقبل.

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