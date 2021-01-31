«نعين ونعاون» بالتعاون مع بني ياس

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع نادي بني ياس فعالية «نعين ونعاون» لمنتسبي إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع والتي ركزت على رفع اللياقة البدنية للمنتسبين وشملت رياضات الجري وتمارين البطن والضغط وغيرها.

وحضر الفعالية الرياضية محمد سهيل الكثيري المدير العام لنادي بني ياس الرياضي عضو مجلس الإدارة رئيس المبادرات المجتمعية ،وتهدف الفعالية إلى الحفاظ على الصحة ورفع اللياقة البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية الصحية والمفيدة لجسم الإنسان، تأكيداً على مقولة إن العقل السليم في الجسم السليم.

وأكد العميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع بالإنابة اهتمام شرطة أبوظبي بحض المنتسبين على ممارسة الرياضة، لما لها من أثر إيجابي على الصحة النفسية والبدنية.

وأشاد العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث بالتعاون مع نادي بني ياس، لافتاً إلى أهمية الرياضة ودورها في تخفيف أعباء وضغوط العمل ورفع كفاءة الموظفين.

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