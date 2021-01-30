نجاح كبير لـ «بطولة سودي» بمنتجع الفرسان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت أولى جولات بطولة سودي بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي والتي تضمنت سباقي التحمل للكبار وكارتينج الصغار نجاحاً كبيراً خصوصاً في ظل المشاركة المتميزة والمستويات المتقدمة التي أظهرها المتنافسون.

وفاز الفريق الثلاثي المكون من حميد عبيد وأحمد الحمادي ومحمد إسماعيل بسباق الكبار بعد صراع ساخن امتد لنحو 130 دقيقة وبمشاركة 18 فريقاً.

وجاء بالمركز الثاني الثلاثي سيف القبيسي وأحمد أديس وعمر شامندي فيما فاز باسل الطرابلسي بسباق كارتينج الصغار الذي أقيم على سيارات سودي ل ر 4 وحل ثانياً باتريك كانون وثالثاً دانيال ليونج.

وأبدى سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة سعادته بالنجاح التنظيمي للحدث، مؤكداً أن المشاركة الكبيرة والمستويات التي ظهر عليها المتسابقون تبعث على التفاؤل وتدفع نحو زيادة الدور المنوط به منتجع الفرسان الرياضي الدولي في التشجيع على ممارسة هذه الأنواع من الرياضات التي باتت تحقق نجاحات كبيرة على الساحة الإماراتية.

وقال الكعبي: مشهد التنافس في سباقي الكارتينج والتحمل رسالة تؤكد التقدم والتطور الذي تعيشه الرياضة الإماراتية ونحن بدورنا في المنتجع نحرص على دعم كل الرياضات ومحاولة تقديم الجديد والمساهمة في تجهيز الأبطال في الرياضات التي يستضيفها الفرسان.

وأكد الكعبي أن المنتجع حقق هذا الموسم نجاحات كبيرة على كل المستويات رغم جائحة كورونا، حيث كان لدينا الإصرار من البداية وفي ضوء الضوابط الحكومية والإجراءات الاحترازية واتباع قواعد السلامة أولاً على عودة النشاط واستضافة البطولات بهدف دفع الرياضة الإماراتية للأمام وهو الهدف الذي نسعى من أجله وسنواصل العمل لتحقيقه باستمرار، خصوصاً وأن المنتجع أحد أهم الأماكن المعروفة باستضافة وتنظيم أهم الأحداث الرياضية على مستوى الدولة.

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