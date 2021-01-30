4 أشقاء ألمان من أصول يمنية يتألقون في «دبي ريغاتا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت الجولة الأولى من بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة للناشئين ظاهرة فريدة في تألق أربعة أشقاء ألمان من أصول يمنية، أحبوا رياضة الإبحار ليبدأوا مسيرة ناجحة معها في شواطئ دبي

وحقق الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021 وبالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ -دوسك-، نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة عدد كبير من المتسابقين والمتسابقات الصغار والصاعدين من الجاليات المقيمة بالدولة

ويأتي تنظيم بطولة دبي جونيور ريغاتا للشراعية الحديثة ناشئين والتي تأسست عام 2000 في إطار جهود النادي في دعم الرياضات البحرية وتوفير أنشطة مختلفة تخدم المجتمع والقاطنين في الإمارة وفق البروتوكول والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المسؤولة.

وشارك الأشقاء نوح ويعقوب وهارون ويونس الحمادي في فئات الجولة الأولى والتي شملت اوبتمست براعم وفتيات وليزر 4.7 ناشئين وناشئات حيث حصد هارون المركز الأول وجاء شقيقه الأصغر يونس ثالثاً في منافسات اوبتمست براعم وحل يعقوب ثانياً في منافسات ليزر 4.7 ناشئين خلف الهولندي بين مويلكير وجاء الشقيق الأكبر نوح رابعاً.

تألق

وفي منافسات الناشئات ليزر 4.7 تألقت المتسابقة هايزيا هيريرا لارينغان التي حصدت المركز الأول فيما واصلت المتسابقة اليونانية نادين تريغكونيس تفوقها في فئة اوبتمست محققة المركز الأول في هذه الفئة.

وأشاد يوسف خالد البستكي مشرف الفعالية بدعم وتوجهات مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي أثمرت عن استمرار بطولة دبي جونيور ريغاتا والتي تعتبر إحدى الفعاليات التي تصقل مهارات الناشئين والناشئات في مجال رياضة الإبحار الشراعي منذ عام 2000 مشيداً بالتعاون القائم بين النادي ونادي دبي لزوارق الشاطئ الذي أحسن التنظيم واستضافة الحدث.

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