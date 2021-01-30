عادل خميس من ملاعب السلة إلى الإعلام الرقمي

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

أطلق نجم كرة السلة الإماراتية ولاعب منتخبنا الوطني وفريق الوصل السابق، الكابتن عادل خميس شقيق نجمي كرة القدم المعروفين فهد خميس وناصر خميس، مشروعه الإعلامي، وهو عبارة عن برنامج رياضي في وسائط التواصل الاجتماعي لمناقشة القضايا والأحداث الرياضية بما يدفع الرياضة إلى الأمام. ويعود اهتمام الكابتن عادل خميس بالإعلام منذ سنوات، وتحديداً في صيف 2017.

حيث بدأ يستعرض آراء الشخصيات الرياضية من أقرانه وأبناء جيله عبر منصة «إنستغرام» وعزز الفكرة مع مرور الأيام بكثير من اللقاءات مما كان لها أوقع الأثر لدى زملائه المقربين من الرياضيين الذين أبدوا كثيراً من الإعجاب بالفكرة، لا سيما والكابتن خميس من أسرة رياضية مرموقة على صعيدي كرة القدم وكرة السلة، وكان ذلك دافعاً له لتجويد الفكرة بشكل احترافي في مجال الإعلام، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعي، يزيد الاهتمام بها يوماً بعد يوم.

وبعد عامين من بدايته الإعلامية، انتقل الكابتن عادل خميس بأفكاره إلى عالم الإذاعات بتقديمه برنامجاً رياضياً تحت عنوان «الهدف» في إذاعة «حياة اف ام» يبث أسبوعياً كل يوم سبت ويهتم بأخبار الرياضة على مدار أسبوع، واستضاف فيه عدداً من الرياضيين في جميع الألعاب بالدولة، واستمر البرنامج لمدة عام، وكانت تجربة رائعة بمثابة نقطة تحول لكونها أضافت له خبرة جديدة في مجال الإعلام والتفاعل مع آراء الشارع الرياضي.

وأكد الكابتن عادل خميس، أن انتقاله إلى الإعلام، جزء من ارتباطه بالمجال الرياضي عموماً، سواء فترته كلاعب سلة في المنتخب أو فريق الوصل، أو فترته كإداري في سلة نادي الوصل، مشيراً إلى حرصه في الفترة الماضية على التعرف على كثير من التفاصيل في مجال التقديم الإذاعي والتلفزيوني، بعد التشجيع الذي وجده من زملائه اللاعبين والإداريين، خاصة وأن فترته في البرنامج الإذاعي كانت ذات بُعد خاص لكونها لامست هموم الرياضة والرياضيين.

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