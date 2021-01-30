«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف» تدخل مرحلة الحسم

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

تدخل منافسات بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» المقامة في نادي الإمارات للغولف مرحلة الحسم اليوم، مع ختام الجولتين التأهيليتين، وتشهد البطولة مشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 ملايين دولار، وبرز في الجولة الثانية أمس الاسكتلندي روبرت ماكنتاير الذي حقق 4 ضربات تحت المعدل ليرفع مجموعه الكلي بعد جولتين إلى 9 ضربات تحت المعدل، فيما حقق الفنلندي ميكو كورهونين 5 ضربات تحت المعدل ليصل إلى 7 ضربات تحت المعدل.

واكتفى الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك «حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية» بتحقيق ضربة واحدة تحت المعدل ليصبح مجموعه 3 ضربات تحت المعدل، ويبتعد نظرياً عن سباق المنافسة على لقب البطولة، وهو نفس موقف الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016 من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» الذي حقق 3 ضربات تحت المعدل، ليصبح مجموعه الكلي ضربة واحدة تحت المعدل بعد جولتين.

ومن أبرز اللاعبين المودعين المنافسات مبكراً بعد جولتين، 4 من الأبطال السابقين، وهم الاسكتلندي ستيفان جالاشير بطل عامي 2014 و2015 بعدما حقق 3 ضربات فوق المعدل بعد جولتين، والصيني لي هاوتونج بطل عام 2018، الذي حقق 5 ضربات فوق المعدل، والجنوب أفريقي إيرني إلس «البطل لثلاث مرات سابقاً في أعوام 1994 و2002 و2005»، حيث اكتفى بمجموع 6 ضربات فوق المعدل، فيما لم يكن الحال أفضل للسويدي هنريك ستينسون بطل عام 2007، الذي حقق 7 ضربات فوق المعدل. وعبر اللاعبون المشاركون عن إعجابهم بالمنافسات التي تقام في دبي، وتقدم حماية صحية وتباعداً اجتماعياً.

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