مدينة محمد بن راشد تحتضن كرنفال تجديف أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تحتضن البحيرة الكريستالية في مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون قلب دبي النابض بمشروع ميدان في الثانية من بعد ظهر اليوم كرنفال قوارب التجديف لأصحاب الهمم الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لسلسلة مهرجانات دبي البحرية 2020-2021.

ويأتي الكرنفال اليوم في إطار حرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لإشراك كافة شرائح المجتمع في الأنشطة الرياضية البحرية ومن أجل تسليط الضوء على أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم في أجواء مثالية لخوض تحديات جديدة والتعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة ومن بينها نادي دبي لأصحاب الهمم.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد نظم وبنجاح تام الأسبوع الأول من سلسلة مهرجانات دبي البحرية في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي وحقق حينها نجاحاً كبيراً في استقطاب قاعدة من محبي الرياضات البحرية الهواة والصغار غير المحترفين في رياضتي ألواح التزحلق -واقف (موتو سيرف) والدراجات المائية بإشراف فنيين ومدربين محترفين من إدارة الفيكتوري تيم وبدراجات الفريق المتميزة إضافة إلى مؤسسة متخصصة في رياضة ألواح التزحلق -واقف (موتو سيرف).

كما نفذ نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عدداً من الأنشطة والفعاليات في حدث نحن نجدف من اجل دبي الأول في كايت بيتش ضمن مهرجان دبي البحري الصيفي في شهر يونيو والثاني في بحيرة برج خليفة أمام المبنى الأطول في العالم وبين أشهر نافورة مائية في العالم ثم فعالية نحن نجدف من أجل حتا في بحيرة سد حتا نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وسيخوض المشاركون في الحدث اليوم تحدياً خاصاً في البحيرة الخلابة التي تتميز بمياهها الصافية الزرقاء والتي تتوسط مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون أحد أبرز المناطق السكنية في إمارة دبي حيث يمتد مسار السباق إلى ما يصل إلى 350 متراً بين خط البداية ونقطة النهاية.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية بالتنسيق مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومؤسسة (المغامرات المائية) والتي ستوفر كل المعدات والمستلزمات للمشاركين في الفعالية حيث تقرر أن يكون التجمع في الثانية بعد الظهر على أن تنطلق التظاهرة بعد ذلك بنصف ساعة بعد ترتيب المشاركين في خط البداية.

إشادة

وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على الإشادة بجهود مجلس إدارة النادي ودعمه لكافة الخطط التي من شأنها الارتقاء بمسيرة النادي ومن ضمنها إشراك مختلف شرائح المجتمع في أنشطة وفعاليات النادي مما يعزز الشراكة بين النادي وعدد من المؤسسات الأخرى ويدعم توجهات مجلس دبي الرياضي في تشجيع شرائح المجتمع لممارسة الرياضة.

وأشاد محمد عبدالله حارب بالدور الكبير والتعاون اللافت من مجموعة ميدان التي وافقت مشكورة على استضافة هذه الفعالية في أحدث مشاريعها (البحيرة الكريستالية) الخلابة ضمن مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون الأمر الذي يعكس دعم واهتمام المسؤولين في المؤسسات الوطنية وأيضا نادي دبي لأصحاب الهمم الذي استجاب لدعوة النادي بإشراك منتسبيه لخوض التحدي المرتقب اليوم متمنين التوفيق لجميع المشاركين واللجنة المنظمة في إخراج الفعالية بالوجه المطلوب.

2019

يولي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمم والذين يمثلون شريحة مهمة في المجتمع ونظم النادي في شهر نوفمبر 2019 وللمرة الأولى سباق قوارب التجديف المحلية 30 قدماً لأصحاب الهمم بمشاركة 4 قوارب مثلت فرقاً مختلفة بالشراكة مع مجلس أصحاب الهمم في القيادة العامة لشرطة دبي وحقق الحدث نجاحاً كبيراً

كما قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية العديد من المبادرات المجتمعية منذ تأسيسه واستضاف العديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة التي تهتم بأصحاب الهمم في مختلف الفئات وخاصة متلازمة داون) خلال الفعاليات والأحداث التي ينظمها النادي مثل بطولات العالم للزوارق السريعة.

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