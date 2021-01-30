بوعصيبة يتوّج أبطال «المدام للدراجات الهوائية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز دراج نادي النصر جابر المنصوري بسباق الرجال للأندية، في بطولة المدام للدراجات الهوائية تلاه زميله بالنادي علي الحساني، وجاء في المركز الثالث محمد المروي «شباب الأهلي»، وفي فئة 23 سنة حل جاسم علي دراج شباب الأهلي في المركز الأول، تلاه «المقيم» لين اوكيم «النصر»، ثم راشد سويدان «أبوظبي للدراجات» بالمركز الثالث، وتصدر أحمد المري «ترك ام 7» فئة الهواة مواطنين تحت 40 سنة، تلاه زميلاه من الفريق نفسه راشد البلوشي، وعامر الدهماني.

وجاء حميد محراب وعبد الغفار الخاجة من فريق أم القيوين في المركزين الأول والثاني لفئة الهواة فوق 40 سنة، وحل بدر علي ثاني من فريق شرطة أبوظبي ثالثاً، وفي فئة المقيمين جاء بارت دربس من فريق الوثبة في المركز الأول، تلاه جوهان هيسلسو، ثم عبد الرحمن منصوري «الوثبة».

تتويج

وتوّج منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، أبطال ونجوم السباقات التي أقيمت بمدينة المدام بالشارقة لمسافة 93.5 كم بمشاركة مميزة من 108 دراجين عبر خمس فئات، وأقيمت السباقات بالتعاون مع نادي المدام وشرطة الشارقة، وشهد مراسم التتويج كل من سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام، نايف جكة الأمين العام المساعد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد.

شكر

وحرص بوعصيبة في نهاية السباق على تبادل الدروع مع سلطان محمد معضد بن هويدن، وتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي المدام على الجهود التنظيمية، متمنياً مزيداً من التعاون خلال السباقات المقبلة، وأثنى على تميز جميع المشاركين في كل فئات السباق، ووجه الشكر إلى كل من المجلس البلدي وبلدية المدام والقيادة العامة لشرطة الشارقة التي وفّرت 12 دورية ساهمت في تأمين خط سير السباق وكانت وراء نجاحه.

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