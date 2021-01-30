3.5 ملايين درهم جوائز سباق غناضة للمحامل الشراعية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، يقام اليوم، بالعاصمة أبوظبي سباق غناضة، الجولة الثانية من سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً الموسم الحالي، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ويبلغ إجمالي جوائزه 3.5 ملايين درهم.

ويشارك في السباق الذي يقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً، 80 محملاً شراعياً وعدد كبير من البحارة من مختلف إمارات الدولة.

وتخضع المحامل المشاركة لفحص فني قبل انطلاق المنافسات وذلك للتأكد من التزام الجميع بالقياسات الفنية المتبعة لهذه الفئة التي تعد الأكبر والأضخم بين كل سباقات المحامل الشراعية التراثية.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن سعادته البالغة بالنجاحات التي تتحقق في مختلف الأحداث التي نظمها النادي دون وجود أي مشكلات، خصوصاً مع الالتزام التام بكل التدابير الوقائية في هذه الفترة الصعبة التي يعيشها العالم أجمع.

وقال إن النجاحات التي تتحقق تأتي بعد التعاون التام مع كل الجهات المعنية في العاصمة أبوظبي التي دوماً ما تضرب القدوة والمثل في الحفاظ على المجتمع أولاً والسعي إلى سلامة أبنائه مع الوضع في الاعتبار عودة الأنشطة الرياضية بالشكل الذي يتلاءم مع هذين المبدأين.

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن اهتمام سموه بالتراث البحري الأصيل يعد أحد أهم عوامل النجاح لكل الفعاليات التي تخص هذا الشأن، كما أن هذا الاهتمام سبب رئيسي في إقبال الشباب على التواجد في مثل هذه السباقات التي تعزّز من التراث البحري.

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