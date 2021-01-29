حمدان بن زايد يؤكد أهمية الحفاظ على الرياضات التراثية ونقلها للأجيال القادمة

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الامارات حرص و اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالحفاظ على الرياضات التراثية و نقلها للأجيال القادمة باعتبارها إرثا تاريخيا وحضاريا بكل خصائصه ومميزاته وجزءاً لا يتجزأ من حياة الآباء والأجداد.. و أشار إلى أن هذا التوجه كان أحد مرتكزات النهج الذي سار عليه المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي خلفان بطي القبيسي الحاصل على بطولة كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 27 يناير الجاري وبتنظيم من نادي أبوظبي للصقارين.

و هنأ سموه القبيسي بمناسبة فوزه بالبطولة التي تُعد من المنافسات الهامة والرئيسية التي تقام على أرض الدولة وتسهم في ترسيخ مفاهيم التراث الوطني وتمثل ركناً أصيلاً من أركان رياضاتنا المحلية.

و تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول الأنشطة والفعاليات التراثية التي تقام على أرض الدولة وبشكل خاص رياضة الصيد بالصقور .

من جانبه ثمن خلفان بطي القبيسي التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة ودعمها الكبير لإحياء الرياضات التراثية والتعريف بعراقتها وامتداد تاريخها وسجلها الحافل .. مشيرا إلى أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور تمثل حدثاً استثنائياً لما تحمله من اسم غالٍ وعزيز على قلوب الجميع.

حضر اللقاء معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات.

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