«إكسبو 2020» يستضيف مونديال الشطرنج في نوفمبر

المصدر: (دبي - وام)

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن استضافة النسخة المقبلة من بطولة العالم للشطرنج خلال الفترة بين 24 نوفمبر و16 ديسمبر 2021، والمؤجلة من 2020 بسبب «كوفيد19».

وتقام الفعالية الأهم في برنامج فعاليات الشطرنج العالمي، في مركز دبي للمعارض الحديث داخل موقع «إكسبو 202»، وتشهد مواجهة بين بطل العالم الحالي، النرويجي ماغنوس كارلسن، الذي سيدافع عن لقبه ضد الفائز بدورة المرشحين المؤجلة والمقرر انعقادها في إيكاترنبرغ الروسية في أبريل، ويتنافس اللاعبان على جائزة قدرها مليوني يورو «ما يقارب 9 ملايين درهم».

وتُقام سلسلة من الفعاليات على هامش البطولة، ومن ضمنها مباريات استعراضية وظهور لأبطال سابقين ومشاهير من محبي الشطرنج، كما يستضيف جناح إسبانيا في «إكسبو 2020 دبي» بطولة العالم الافتراضية للشطرنج للمدارس، بهدف دعم القوة التعليمية للشطرنج، وبالتماشي مع شعار جناح إسبانيا. وتقام بطولة العام 2020 المؤجلة بتنظيم من الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي، إن بطولة العالم تمثل حدثاً استثنائياً، ونفخر بتعاوننا مع إكسبو 2020 لنقدم تجربة تحبس الأنفاس، ليس فقط لعشاق الشطرنج ومحبيه، بل للجمهور بشكل عام.

وأضاف: منذ البطولة الدولية الأولى، التي أُقيمت في لندن في عام 1851 ضمن النسخة الأولى من إكسبو الدولي التي حملت اسم «المعرض العظيم»، ارتبط إكسبو بشكل وثيق بالفعاليات التي تستعرض تقدم العقل البشري، وستكون مباراة هذا العام استثنائية على عدة أصعدة، وأعتقد أنها ستكون فعالية لا تُنسى لسنوات كثيرة مقبلة.

احتفال عالمي

وأكد محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم «إكسبو 2020 دبي»، ونائب رئيس الاتصال، أن «إكسبو 2020 دبي» سيكون احتفالاً عالمياً بأفضل ما لدى البشرية، وسيُقام في واحدة من دول العالم الأكثر ترحيباً وطموحاً وفي أحد أفضل الأماكن لاستضافة المواجهة الحاسمة والمشوقة بين اثنَين من ألمع العقول في لعبة الشطرنج.

وأضاف: مثلما ينجح الشطرنج في توحيد الجميع من مختلف الأعمار والخلفيات من كافة أنحاء العالم، ويشجع على التفكير الاستراتيجي وحل المشاكل، سيجمع «إكسبو 2020» العالم لبناء جسور وإلهام حلول لعدد من التحديات الراهنة المشتركة الأكثر إلحاحاً. وستكون بطولة العالم للشطرنج محطة بارزة ومميزة ضمن فعاليات «إكسبو 2020»، وسيستمتع بها الملايين من جميع أنحاء العالم، سواء بحضورها شخصياً أو عبر متابعتها افتراضياً.

تاريخ

ويعود تاريخ الشطرنج إلى أكثر من 1,500 سنة، وتفيد التقارير بأن لعبة الشطرنج ازدادت شعبيتها وأصبحت من الألعاب المفضلة لتمضية الوقت في فترات الإغلاق العالمي بسبب أزمة (كوفيد19)، بجانب نجاح مسلسل «ذا كوينز جامبيت» من إنتاج شركة «نتفليكس» المتمحور حول الشطرنج، فيما يرحب «إكسبو 2020» بأكثر من 200 دولة ومنظمة مشاركة وبملايين الزوار، وسيكون أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، لاستعراض أفضل ما لدى البشر من إبداعات وابتكارات وبراعة، ومع تنظيم ما يصل إلى 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً، سيقدم «إكسبو 2020» تجارب ترفيهية وملهمة لا تُفوت ولا تُنسى للزوار من مختلف أنحاء العالم.

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