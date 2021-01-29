جميرا تترقب «جونيور ريغاتا» للشراعية الحديثة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يشهد شاطئ جميرا، اليوم، انطلاق منافسات أولى جولات بطولة دبي «جونيور ريغاتا» للشراعية الحديثة للناشئين، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ «دوسك».

ويأتي تنظيم منافسات الجولة الاولى من البطولة في إطار جهود النادي في تطوير كافة الألعاب والرياضات البحرية، حيث تعد الجولة، المحطة الأولى من بين 3 جولات تقام في الموسم الرياضي البحري الحالي؟

وتشمل فعاليات اليوم، منافسات أوبتمست تحت 12 سنة للأشبال «براعم وفتيات»، وليزر 4.7 تحت 17 سنة «ناشئين وناشئات»، وتهدف إلى إكساب هذه الفئات العمرية، التجربة، واكتساب الخبرة في المنافسات الرياضية، وتأهيلهم للفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى.

جوائز

ورصدت اللجنة المنظمة للجولة الأولى جوائز قيمة ، من أجل زيادة روح التنافس بين المشاركين والمشاركات في الفئات المختلفة ، يحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على جوائز مالية، تشجيعاً للمشاركة، وتحفيزاً للعطاء.

ويبدأ البرنامج اليوم ، باستكمال إجراءات التسجيل في الفترة الصباحية، وانعقاد الاجتماع التنويري للمشاركين والمشاركات في الفئات الأربع، ويتم بعدها إعطاء إشارة الإبحار لخوض المنافسات، تم تحديد الرابعة عصراً، موعداً لنهاية المنافسات، وإعلان أسماء الفائزين .

ورحب هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركين في المنافسات مؤكداً أن الحدث يأخذ أهمية في روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي، حيث درج النادي، ومنذ عام 2000، على تنظيم هذه البطولة، التي خرّجت أبرز أبطال رياضة الشراعية الحديثة.

وأوضح القمزي أن اللجنة المنظمة في النادي تحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار «كوفيد 19»، حيث أصدرت التوجيهات الخاصة بذلك للمشاركين والمشاركات ، منوهاً بأن الجوائز المالية تهدف لزيادة فرص المنافسة، وتحفيز الجميع للتألق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز