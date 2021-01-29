اتحاد السلة يقطع علاقته بشركة سما
أعلن اتحاد كرة السلة، إنهاء العلاقة مع شركة سما للفعاليات الرياضية، وأوضح اتحاد السلة، عبر بيان رسمي، عدم التعامل مع الشركة، ومع مديرها عوض سامي مدير الشركة أو من يمثله، وأخلى الاتحاد مسؤوليته عن أي تعامل مع أي طرف داخلياً أو خارجياً، يتعامل مع الشركة باسم اتحاد السلة. وقام الاتحاد بالرد على إنذار قانوني بهذا الخصوص، موضحاً فيه عدم إجراء أي حوارات صحافية مع أي وسيلة إعلامية داخل أو خارج الدولة، خلافاً لما جاء في الإنذار، رافضاً أي ادعاءات بالباطل ضد الاتحاد، أو أي مجلس سابق.
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