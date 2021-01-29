غارسيا يتألق في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تألق الإسباني سيرجيو غارسيا، بطل نسخة عام 2017، بقوة في اليوم الأول لبطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، محققاً 6 ضربات تحت المعدل، بمجموع 66 ضربة، ليتشارك صدارة الترتيب مع الجنوب أفريقي جاستن هاردينغ، الذي حقق النتيجة نفسها، في انطلاق منافسات النسخة الـ 32 للبطولة، التي تتواصل حتى غد ، في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة 132 لاعباً يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 3,25 ملايين دولار.

وفي أبرز النتائج التي شهدتها الجولة الأولى أمس، سجل الإنجليزي بول كايسي، المصنف 27 عالمياً، 5 ضربات تحت المعدل، بمجموع 67 ضربة.

صراع

وحقق الإنجليزي تومي فليتوود، بطل «السباق إلى دبي» في عام 2017، 66 ضربة، بواقع 4 ضربات تحت المعدل، فيما اكتفى مواطنه لي ويستوود، المتوج بلقب «الجولة الأوروبية ثلاث مرات آخرها العام الماضي»، بتسجيل 3 ضربات تحت المعدل، بمجموع 69 ضربة، كما حقق الأمريكي كولين موريكاوا، المصنف الرابع عالمياً، ضربة تحت المعدل، بمجموع 71 ضربة.

تفاؤل

وتحدث غارسيا، الذي صمد أمام هنريك ستينسون، ليفوز بفارق ثلاث ضربات في عام 2017، وقال: من الواضح أنني أستمتع باللعب في ملعب المجلس، وقد قدمت أداءً جيداً هنا في العام الماضي، والذي يمكن أن يساعد في أدائي بالتأكيد خلال هذه النسخة.

وتابع: «هذا العام، هو عام كبير، مع الكثير من الأحداث الكبيرة التي سيتم لعبها، مثل كأس رايدر والألعاب الأولمبية والبطولات الكبرى، لذلك، سنرى ما يحمله هذا الأسبوع».

فيما تحدث موريكاوا، وقال: «من المثير أن أكون هنا، وأتنافس مع بعض اللاعبين الذين أعرفهم، وبعض اللاعبين الذين رأيتهم كثيراً، وهذا الملعب، يتطلب جهداً كبيراً للغاية.

بطولة «البرو – إم»

وعلى صعيد آخر، تفوق في منافسات «البرو - إم»، التي تعد تقليداً سنوياً يجمع اللاعبين المحترفين المشتركين بالبطولة مع اللاعبين الهواة، كل من فريق «بيرني أكويبمنت»، بقيادة الإنجليزي أندي سوليفان بعدما سجل الفريق 20 ضربة تحت المعدل، في منافسات اليوم الأول، فيما تفوق في اليوم الثاني فريق «الإمارات العالمية للألمنيوم 3»، بقيادة الإنجليزي بادرايج هارينغتون، برصيد 25 ضربة تحت المعدل.

حيث تمت إقامة منافسات «البرو - إم»، على يومين، لتجنب زيادة الأعداد، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وشهدت منافسات «البرو - إم»، مشاركة مجتمعية من شخصيات بارزة، من أبرزهم نجم الكرة الإنجليزية السابق، تيدي شيرنغهام، المقيم حالياً على أرض الدولة، وأحد أعضاء فريق مانشستر يونايتد الذهبي، الذي حصد الألقاب التاريخية عام 1999.

شركاء البطولة

أوميغا، المشهورة بصناعة الساعات المبتكرة، هي الراعي الرئيس لكل من أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، وأوميغا دبي مونلايت كلاسيك، وتلتزم أوميغا بدعم النجوم الصاعدين في اللعبة، وتقديم لعبة الغولف لجيل جديد من المشجعين، والإمارات العالمية للألمنيوم، الشريك المؤسس للبطولة، هي أكبر منتج «للألمنيوم الفاخر» في العالم، وأكبر شركة صناعية في الدولة، والشركاء الآخرون: سي إن إن وبي إم دبليو وفنادق ومنتجعات جبل علي، ووصل وبنك الإمارات دبي الوطني، ورعاة الحدث مجموعة موتيفيت ميديا وبايرن لتأجير المعدات، وصحيفة ذا ناشيونال وسوق دبي الحرة.

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