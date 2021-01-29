داوود الهاجري المرشح الوحيد لرئاسة «الطاولة»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد كرة الطاولة أمس، عن قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المقررة 3 مارس المقبل وضمت المهندس داوود الهاجري من نادي النصر لمنصب الرئيس، (المرشح الوحيد للمنصب).

وضمت القائمة مجد محمد البلوشي من نادي الشارقة لرياضة المرأة للمقعد النسائي، وكلاً من إبراهيم عيسى العسم «عجمان»، وأحمد جمعة البحر «شباب الأهلي»، وحسن علي الزرعوني «الشارقة»، وعبد الرحمن المنهالي «فلج المعلا»، وفيصل سعيد الكعبي «المدام»، للعضوية

وأكد المستشار القانوني حسن المرزوقي المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، تسلم اللجنة 10 مظاريف، منها ثلاثة خالية وبلا استمارات، و7 أظرف أخرى تتضمن أسماء المرشحين، وأشار إلى أن اللجنة ستدرس خلال الأيام المقبلة، استيفاء المترشحين لشروط الانتخابات، على أن يعلن في 17 فبراير المقبل، قائمة المرشحين، وتستمر بعدها عملية الطعون حتى 22 فبراير، ويعلن بعدها القائمة النهائية للمرشحين.

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