8 فرق تتنافس على لقب «أبوظبي تي 10» للكريكت

المصدر: (أبوظبي- وام)

تتواصل اليوم، منافسات بطولة أبوظبي الدولية للكريكت «تي 10»، بمشاركة 8 فرق دولية، تضم في صفوفها نخبة من ألمع النجوم، الذين يتنافسون في 29 مباراة على استاد زايد للكريكت في أبوظبي، وتم توزيع الفرق إلى مجموعتين، وتضم الأولى فرق المراثا العرب، ونمور البنغال، والمحاربون الشماليون، ودلهي بولز، فيما تضم الثانية فرق ديكان غلاديتيرز «مصارعي ديكان»، وبيون ديفيلز، وفريق أبوظبي، وقلندرز.

ويتأهل الفائزون إلى مرحلة دوري السوبر، الذي ينطلق 1 فبراير يخوضون خلالها 12 مباراة قوية، ويصل الفائزون إلى مرحلة التصفيات في 5 فبراير، تليها المنافسة في المرحلة النهائية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في 6 فبراير.

نجوم

ويضم كل فريق مجموعة من نجوم اللعبة في العالم إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة، ومن بين هؤلاء النجوم كريس جايل، وشاهيد أفريدي، وشعيب ماليك، وسونيل نارين، ونيكولاس بوران، ودواين برافو، وكيرون بولارد، ومحمد أمير، أما المواهب الشابة المتوقع تألقهم في البطولة فهم المدافع الأفغاني رحمن الله جورباز، الذي كان له دور بارز في المباراة، التي جمعت بين منتخب بلاده ومنتخب إيرلندا، واللاعب النيبالي كوشال مالا، الحاصل على الرقم القياسي كونه أصغر لاعب يسجل نقاط ضمن منافسات اليوم الواحد الدولية من فئة 50 نقطة.

فرصة

وتوفر البطولة فرصة للاعبي الكريكت المحليين في الإمارات للمنافسة أمام بعض النجوم العالميين، الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز تطوير ثقافة الكريكت، التي تتمتع بوتيرة سريعة من التطور في الدولة.

الجدير بالذكر أنه تم تسليم روهان مصطفى، أحد لاعبي الكريكت الأكثر خبرة من الإمارات، منصب نائب قائد فريق أبوظبي، بينما تم اختيار معروف ميرشانت البالغ من العمر 16 عاماً، لينضم إلى صفوف فريق المراثا العرب.

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