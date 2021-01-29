اتحاد الجوجيتسو يدعم جهود التطعيم في الإمارات

في إطار حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على لعب دورٍ مجتمعي فاعل، والمساهمة في الجهود الوطنية للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، كشف الاتحاد عن إتاحة الفرصة أمام لاعبي الجوجيتسو، للحصول على التطعيم في جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية اليوم وغداً.

وتنسجم المبادرة مع الحملة الوطنية «احم نفسك... ليكن خيارك التطعيم»، والتي تهدف لتطعيم 50% من سكان الإمارات مع نهاية الربع الأول من عام 2021، بشكل يضمن الحفاظ على المكتسبات الوطنية، التي سجلتها الدولة في إطار جهودها المتواصلة للتصدي لجائحة «كوفيد 19».

وينظم اتحاد الإمارات للجوجيتسو حملة التطعيم، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حيث يمكن لجميع الرياضيين التوجه إلى جوجيتسو أرينا اليوم، بدءاً من الثانية بعد الظهر، وغداً من العاشرة صباحاً.

وفي هذا الصدد، قال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «نتحمل جميعاً مسؤولية الحفاظ على سلامة دولتنا وأسرنا ومجتمعنا بأكمله. وأظهر مجتمع الجوجيتسو التزاماً كبيراً طوال مدة الأزمة الصحية بمختلف التدابير الاحترازية المعتمدة.

ويُعد برنامج التطعيم خطوة مهمة لضمان سلامة مجتمع الجوجيتسو ومجتمع الدولة على نطاقٍ أوسع. وللحفاظ على هذه النتائج الإيجابية، يجب علينا جميعاً المساهمة في هذا الواجب الوطني والمشاركة في حملة التطعيم للحفاظ على صحة وسلامة الوطن وسكانه».

وأضاف: «منذ بداية تفشي الجائحة، وضعنا في اتحاد الإمارات للجوجيتسو صحة وسلامة اللاعبين ومختلف الأطراف المعنية على رأس قائمة أولوياتنا، واتخذنا جميع القرارات والإجراءات، التي تضمن صحة وسلامة الجميع. وحرصنا في الوقت ذاته على الوقوف بجانب اللاعبين خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

وبعد استقرار الوضع الصحي، أتحنا الفرصة للاعبين للعودة إلى صالات التدريب مع الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة. واليوم، يجب علينا مواصلة هذا الدور الإيجابي في حماية صحة وسلامة المجتمع، حيث يعد الحصول على اللقاح الضامن الأكبر للوصول إلى بر الأمان، والعودة إلى الحياة بشكلها الطبيعي».

من جانبه، قال نجم منتخب الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي بعد حصوله على اللقاح في وقتٍ سابق: «خلال مشاركتي مع أبطال خطوط الدفاع الأولى لمواجهة الفيروس، شهدت التضحيات الكبيرة، التي بذلها أبطالنا من الطواقم الطبية وغيرها من الجهات المعنية لحماية صحة وسلامة مجتمع الإمارات، والجهود العظيمة، التي بذلوها للوصول بنا إلى بر الأمان،.

ولهذا يجب علينا كوننا رياضيين الوفاء لتلك الجهود، وتقديم القدوة لباقي أفراد المجتمع من خلال الحصول على اللقاح، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في صون صحة وسلامة المجتمع».

وكان أفراد مجتمع الجوجيتسو في أبوظبي من أوائل الفئات التي انضمت للحملة الوطنية، حيث سارع عدد من فريق عمل الاتحاد والإداريين والمدربين واللاعبين في مختلف الأندية للحصول على اللقاح، في صورة تجسّد الوعي الكبير والحس الوطني العالي للاعبين، وإدراكهم للدور الإيجابي الذي يمكنهم لعبه، من خلال تقديم القدوة لزملائهم ولبقية أفراد المجتمع للحصول على اللقاح.

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