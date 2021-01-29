التأهل إلى مونديال 2023 هدف اتحاد اليد

المصدر: (أبوظبي - وام )

أكد اتحاد كرة اليد أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر في يناير 2023 هو الهدف المقبل للاتحاد، وأكد عبدالله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات أنه تم طرح فكرة دمج المنتخب الأول مع منتخب الشباب في برامج الإعداد والتدريب، على أن يكون الفصل بينهما عند المشاركة في البطولات، مع التأكيد على أن الهدف هو التأهل إلى نهائيات كأس العالم في يناير عام 2023، وضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وناقش اتحاد اليد خلال برنامج جلسات العصف الذهني حول «مستقبل المنتخبات واستراتيجية التطوير»، الذي دشنه الاتحاد خلال ورشة تفاعلية عقدت «عن بُعد» أن تكون هناك وسائل تحفيز للمنتخبات في المراحل السنية المختلفة عند تحقيق الإنجاز، وأن يسعى الاتحاد لتوفير الإيرادات اللازمة لتحفيز المتميزين، والصرف على برامج الإعداد والمعسكرات الخارجية القوية، وتجارب المحاكاة في بعض الدول المتقدمة لعدد من اللاعبين صغار السن.

ترأس الورشة التفاعلية نبيل عاشور رئيس الاتحاد، بحضور كل من عبد السلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي الأمين العام، وداوود مليح رئيس لجنة المسابقات، وعبد الله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات، وسعود إبراهيم محمد مدير اللجنة المالية، وياسر لبيب السكرتير الفني بالاتحاد.

ملفات

وأوضح الكعبي أن كل الملفات وضعت على طاولة النقاش، بما فيها شكل المسابقات ومواعيدها المناسبة، وكيفية الاستثمار الأفضل لها بما ينعكس على المنتخبات، والتصورات الخاصة بتعظيم الموارد المالية للصرف على الأنشطة، وروزنامة مشاركات المنتخبات الوطنية الخارجية، والبرامج المثلى للإعداد من أجل صعود منصات التتويج، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد طلب من الجميع العمل على بلورة استراتيجية شاملة، يمكن أن تكون قاعدة لتحقيق نقلة نوعية هائلة على كل المستويات.

وعن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، ومتى سيتم تعيينه قال الكعبي: لن نتطرق إلى هذا الملف إلا بعد المشاركة في بطولة آسيا للناشئين، لأن روزنامة الاستحقاقات الخارجية في 2021 لن تبدأ إلا في ديسمبر بالبطولة الخليجية، ثم التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في عام 2022، وبالتالي فلدينا الوقت الكافي، وللعلم هذا مجرد أحد التصورات، وتوجد تصورات أخرى، وسوف نختار الأفضل منها للمنتخب، والأنسب لتحقيق الأهداف.

فائدة

وأضاف: عودة المسابقات المحلية تحقق فائدة كبرى تنعكس على المنتخبات، لأن اللاعبين ينخرطون في التدريبات والمشاركات، ونحن متفائلون بتغيير في شكل بعض المسابقات ومواعيد البعض الآخر اعتباراً من الموسم المقبل لخدمة المنتخبات الوطنية، وتأهيلها بالشكل المناسب للاستحقاقات الخارجية،.

كما أننا سنستهدف من الشكل الجديد للمسابقات أن تبقى المنافسة موجودة بين الأندية لآخر جولة من المسابقة، ولآخر لحظة في المباريات.

جلسات

وأوضح أنه تم الاتفاق على استمرارية جلسات العصف الذهني، مع الحرص في اللقاءات المقبلة على استدعاء عدد من الخبراء والمستشارين من أصحاب الآراء، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات ستعقد اجتماعاً مع الجهاز الفني الأسبوع المقبل لمتابعة آخر المستجدات في برامج إعداده لبطولة آسيا المؤهلة للمونديال العالمي، والمقرر لها مايو المقبل، بهدف تذليل كل الصعاب، وتوفير أفضل بيئة للمنتخب من أجل تحقيق هدفه.

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