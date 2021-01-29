«المبادرات الحكومية بشرطة دبي» تكرّم البلوشي وفريق الدراجات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كرمت الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية في شرطة دبي، وبتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

الدراج ياسر البلوشي، من فريق شرطة دبي بعد تتويجه بطلاً لسباق الهواة الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، والتي أقيمت بمنطقة سيح السلم.

كما تم تكريم فريق دراجات شرطة دبي لحصوله على المركز الثالث على مستوى الفرق، بحضور الرائد عنود السعدي رئيس مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، والنقيب المهندس خليفة الروم نائب رئيس مجلس القيادات الشابة، والسيدة عواطف السويدي، المديرة التنفيذية لمجلس السعادة والإيجابية، وعائشة علي بن تميم أمين مجالس المبادرات الحكومية بالوكالة.

وأثنت الأمانة التنفيذية لمجالس المبادرات الحكومية على المشاركة المُشرفة للدراج ياسر البلوشي ولفريق شرطة دبي في السباقات وإحراز مراكز متقدمة، متمنيةً لهم المزيد من النتائج المتقدمة ودوام التوفيق والنجاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز