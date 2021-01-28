أول تعليق لمحمد صلاح على خروج مصر من كأس العالم لكرة اليد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح عن فخره بمنتخب مصر لكرة اليد، واصفاً المباراة التي جمعته بمنتخب الدنمارك في بطولة كأس العالم بالتاريخية.

وقال صلاح، أمس، عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم".

وأضاف: "فخورون جداً بكم، وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

يُذكر أن المنتخب المصري ودَّع بطولة العالم لكرة اليد بخسارته أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام لضربات الترجيح في النسخة الـ27 التي تستضيفها مصر.

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