محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بميدان المرموم، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، كما شهد سموهما، النسخة الثانية من سباق رحلة الهجن التراثية – للأجانب 2021، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أمس أيضاً، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

ويشكل هذا السباق الفريد من نوعه، تجمعاً خاصاً للمقيمين الأجانب الذين تعلموا مهارات ركوب الهجن من خلال رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سنوياً في الصحراء الإماراتية.

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