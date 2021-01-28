محمد بن راشد يشهد ختام مهرجان ولي عهد دبي للهجن وسباق الرحلة التراثية للأجانب

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس بميدان المرموم، فعاليات اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي السنوي للهجن في نسخته الرابعة، وذلك بحضور ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كما شهد سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، النسخة الثانية من سباق رحلة الهجن التراثية – للأجانب 2021، الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

منافسات

وضمن منافسات المهرجان، لمع اسم «الدانة» مرتين في اليوم الختامي، حيث ذهب سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح إلى شعار سعيد جابر عبدالله محمد، عبر «الدانة» التي تمكنت من حسم معركة الحول المفتوح في الشوط الرابع بوصولها إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً قدره 12:12:9 دقيقة.

أما سيف ولي عهد دبي الآخر، المخصص للحول المفتوح للإنتاج فقد كان من نصيب «الدانة» المملوكة لـ أحمد مطر ماجد طارش الخييلي والتي تمكنت من حسم معركتها الشرسة مع بقية الشعارات في زمن بلغ 12:13:8 دقيقة، كما ذهب خنجر الزمول المفتوح للإنتاج إلى شعار محمد راشد بن غريب الذي قدم «مختبر» على رأس المنافسين في ثاني أشواط اليوم الأخير بتوقيت قدره 12:40:7 دقيقة.

شعار مرغم

ولم يتأخر شعار مرغم عن وضع اسمه ضمن قائمة الفائزين برموز سن الكبار وذلك بتقديمه «كيفان» لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي على قمة الزمول في الشوط المفتوح وذلك بتوقيت بلغ 12:27:9 دقيقة، وخصصت جائزة قيمتها ثلاثة ملايين درهم للفائزين بسيفي ولي عهد دبي، بينما حصل أصحاب المركز الثاني على 800 ألف درهم، و500 ألف درهم لأصحاب المركز الثالث، و300 ألف درهم للمركز الرابع، ومئتي ألف درهم لأصحاب المركز الخامس. أما صاحبا خنجر الزمول فيحصلان على جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم، وصاحب المركز الثاني على 600 ألف درهم، والمركز الثالث يحصل على 400 ألف درهم، أما المركز الرابع فيحصل على 200 ألف درهم، ومئة وخمسين ألف درهم لصاحب المركز الخامس.

شكر وتقدير

من جانبه، توجه علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، بأسمى الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشريف سموه الكريم، ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي، موضحاً أن لوحة النجاح اكتملت للمهرجان بوجود سموه في هذا الحدث المهم في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة، كما قدم الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، وهي الرعاية التي كان لها أوقع الأثر في ما يتحقق من نجاحات سنوياً للمهرجان.

التزام تام

وأضاف المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن الحدث يمثل أحد أهم المهرجانات خليجياً، في عالم سباقات الهجن، مثمناً الدعم الكبير من راعي الحدث، لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، ما يسهم في تطوير رياضة الأصايل وازدهارها باستمرار.

وأوضح بن سرود، أن المهرجان، أول ملتقى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي، ما يسهم في تطور المستوى ورفع الجهوزية للمهرجانات الختامية، مشيراً إلى أن نادي دبي للهجن حرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المضامير ومرافق النادي كافة، مشيداً بالالتزام التام بالإرشادات الصحية في الدولة وتعامل المشاركين في المهرجان مع التطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية التي قدمها نادي دبي لسباقات الهجن.

سباق فريد

وضمن منافسات النسخة الثانية من سباق رحلة الهجن التراثية – للأجانب 2021، شهد هذا السباق الفريد من نوعه، تجمعاً خاصاً للمقيمين الأجانب الذين تعلموا مهارات ركوب الهجن من خلال رحلة الهجن التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، سنوياً في الصحراء الإماراتية، بمشاركة 17 مشاركاً من 12 جنسية مختلفة، من يمثلون: إيطاليا، ألمانيا، إيران، الولايات المتحدة، إسبانيا، الصين، جمهورية التشيك، فرنسا واليابان، المملكة المتحدة، رومانيا، جنوب أفريقيا وفنلندا.

وتوجت الإيطالية كاميلا رودريجز بالمركز الأول بعدما حققت أسرع الأزمنة في السباق الذي امتد لمسافة كيلومتر واحد بزمن دقيقة واحدة و38 ثانية، تليها الفرنسية اليابانية -آنا ايكو بالمركز الثاني وبالمركز الثالث الصينية زياوزى هو (اليكسيس) وفصلت بينهما أجزاء من الثانية.

فخر وامتنان

وعبرت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن الفخر والامتنان بتشريف السباق بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وقالت: على غرار الموسم الماضي، أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ماراثون رحلة الهجن التراثية لغير المواطنين، وذلك بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ليكون سباقاً دورياً على أجندة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، حيث شرفنا سموه بحضور سباق العام الماضي أيضاً، وقد أسهم هذا السباق في نقل هذا التراث الإماراتي والموروث الشعبي إلى المقيمين من الأجانب الذين تعلموا ركوب الهجن وتعلقوا بها حتى تم إطلاق هذا السباق في العام الماضي.

جوائز السباق

رصدت جوائز نقدية لماراثون رحلة الهجن التراثية، حيث يحصل فيها صاحب المركز الأول على 100 ألف درهم، والمركز الثاني على 50 ألف درهم، والمركز الثالث على 30 ألف درهم، والمركز الرابع على 15 ألف درهم، والخامس على 10 آلاف درهم، ومن المركز السادس وحتى العاشر على 5 آلاف درهم.

ضمت قائمة المشاركين في السباق كلاً من: الإيطالية كاميلا رودريجز، الألمانية ليندا كروكنبرجر، الإيراني فرنوش عزت الله، الأمريكي اليكساندر راسبري، الإسباني ايجناسيو ديلجادو، الألمانية جانا شيميدل، الصينية زياوزى هو، التشيكية دانوسي زدينكوفا، الفرنسية اليابانية أنا ايكو، البريطانية شيرلي ويلكينسون، الرومانية رلوكا غوساف، الفرنسية إيميلي تشابانت، الألماني مارتين قيصر، الجنوب أفريقية ماريان فاليرو، الألمانية دنيز اوسترمان، الفنلندية رباب القويري، البريطانية جودي ميركاتي.

بطلة فروسية

كشفت الإيطالية كاميلا رودريجز، الحاصلة على المركز الأول، عن أنها تجيد الفروسية، وهو ما ساعدها على إتقان ركوب الهجن من خلال التعلم لمدة شهر واحد فقط، وقال: أشكر القائمين على هذا السباق والأجواء الرائعة هنا، وسعيدة بتحقيق المركز الأول، السباق احتاج إلى تركيز وقوة وسخرت كامل خبرتي فيه، ولطالما أردت التعرف إلى الهجن عن قرب واكتساب هذه المهارات التي جذبتني لها من خلال إقامتي على أرض هذه الدولة الجميلة.

من جانبها، أكدت الفرنسية اليابانية أنا ايكو، أنها تشارك للعام الثاني على التوالي، وهذه النسخة كانت أقوى، وقالت: حاولت أن انطلق بقوة منذ البداية وعندما سنحت لي الفرصة للانطلاق، كانت منافستي الإيطالية قد نالت مسافة، الأجواء كانت رائعة للغاية وأشعر بسعادة كبيرة بالتواجد هنا.

إثارة وتشويق

ثمن سالم بن متعرض العفاري، مالك ومحلل سباقات هجن، النجاحات التي يحققها مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، مبيناً أن دانة الدنيا كانت على موعد مع تحدٍّ مثير في النسخة الرابعة للمهرجان، مشيراً إلى أن المهرجان تميز بعنصري التشويق والإثارة، ولا سيما أنه الملتقى الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ والأمراء هذا الموسم، والثاني بالنسبة لأبناء القبائل، بعد منافسات مهرجان زايد الكبرى، التي أقيمت في أبوظبي.

اهتمام

حظي مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، بإقبال ومشاركة واسعة من هجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل من دول الخليج، ويعتبر المهرجان أهم المحطات الرئيسة في موسم السباقات، وأول ملتقى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وثاني ملتقى لهجن أبناء القبائل في الموسم الحالي، ما يساهم في تطور المستوى ورفع الجاهزية للمهرجانات الختامية.

فرحة كبيرة لـ«بن غريب» بعد الفوز بالخنجر

عبر محمد راشد بن غريب الفائز بأحد الخنجرين في اليوم الختامي للمهرجان عن فرحته الكبرى، بتزامن فوزه في هذه المناسبة الغالية على الجميع، وفي تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مؤكداً فرحته بما تحقق له في بداية موسم السباقات بفوزه برمزين غاليين، أولهما الفوز بالبندقية في مهرجان جائزة زايد الكبرى في أبوظبي، ثم الفوز بالخنجر في مهرجان سمو ولي عهد دبي بالمرموم، وأوضح بن غريب أن الفوز يعتبر فاتحة خير له بعد العودة لمنصة التتويج بقوة بعد غياب امتد ما يقارب 10 سنوات.

326 شوطاً على مدار 11 يوماً

شهدت النسخة الرابعة، إقامة 326 شوطاً، بواقع 121 شوطاً لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و205 أشواط لهجن أبناء القبائل، على مدار 11 يوماً من الإثارة والتشويق، وتم تخصيص 20 رمزاً لهجن أبناء القبائل، بداية من سن الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، حتى الوصول إلى مسك الختام في سن الحول والزمول، الذي شهد تنافساً قوياً على سيفي سمو ولي عهد دبي للحول، في فئتي الإنتاج والمفتوح، إضافة إلى خنجري الزمول لفئة الإنتاج والمفتوح.

وتضمن المهرجان هذا العام، العديد من الفعاليات والبرامج، حيث تخلله إقامة ماراثون اليوم الوطني للهجن، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إضافة إلى مزاد المرموم الثامن للإنتاج الشخصي في سن الفطامين. ويعتبر الحدث أحد أبرز ملتقيات الهجن على مستوى الهجن، نظراً لما تميز من قيمة معنوية كبيرة، فضلاً عن الجوائز المالية والعينية الضخمة، التي خصصت للفائزين.

عبدالله الفلاسي: المهرجان يثري سباقات الهجن

ثمّن عبدالله أحمد فرج الفلاسي مدير إدارة التسويق والفعاليات والشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ما أعطى ختام المهرجان رونقاً خاصاً وأضفى عليه الكثير من البهاء، موضحاً أن رعاية ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، كانت ذات قيمة عالية في النجاح الذي تحقق والسعادة التي ارتسمت على جميع المشاركين، وبيّن الفلاسي، أن الفرحة والفوز الحقيقي كانا في مستوى الاهتمام والدعم اللامحدود الذي توفر للمهرجان، فضلاً عن كون المهرجان يثري سباقات الهجن بصفة عامة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والعريقة، مشيداً بالتزام الجميع ضوابط وإجراءات البروتوكول الرياضي والإجراءات الاحترازية كافة، وأشاد بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة ونادي دبي لسباقات الهجن.

29

شهدت منصة ميدان المرموم، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته هذا العام، فعاليات مزاد الهجن العربية، والذي أقامته المجموعة العلمية المتقدمة، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال المزاد 29 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وأوضح راشد النعيمي مساعد الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن المواد هو الثالث ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي في ميدان المرموم، مشيراً إلى النجاح الذي تحقق من كون المهرجان حظي باهتمام نخبة المُلاك في عالم الهجن، وقال إن تنظيم المجموعة العالمية لمثل هذه المزادات جزء من الاهتمام الكبير، الذي توليه دولة الإمارات برياضة الآباء والأجداد تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

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