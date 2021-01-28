«أوميغا دبي كلاسيك للغولف» تنطلق اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

تنطلق اليوم النسخة الـ 32 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك التي ستتواصل حتى بعد غدٍ في نادي الإمارات للغولف، بمشاركة 132 لاعباً من مختلف دول العالم، يتنافسون على رفع كأس الدلة العربية الشهيرة وجوائز مالية تبلغ 3.250 مليون دولار أمريكي «نحو 12 مليون درهم إماراتي».

وتتميز البطولة بصعوبة التكهن بهوية المرشح للفوز باللقب في ظل الأسماء العالمية من النجوم الحاليين والأبطال . ومع تزامن الحدث بالذكري الخمسين لتأسيس دولة الإمارات في عام 2021، شارك نجوم الغولف موريكاوا وجوستين روز و فليتوود وإيان بولتر في احتفالية أقامتها اللجنة المنظمة بهذه المناسبة قبل ضربة بداية المنافسات.

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