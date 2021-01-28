الإعلان عن مسارات ورعاة وقمصان النسخة الثالثة لطواف الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مسارات ورعاة وقمصان النسخة الثالثة لطواف الإمارات الذي سيقام خلال الفترة 21 – 27 فبراير 2021، ويطوف خلالها الحدث العالمي أهم معالم الدولة وتضاريسها الجغرافية والطبيعية في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يعد السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ويقام ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، في افتتاحية سباقات موسم 2021، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وجاء الإعلان عن مسارات وقمصان النسخة الجديدة في مؤتمر صحفي، أمس، وذلك بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وفابريزو دي أميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي اس لتنظيم الفعاليات، وفهد القحطاني نائب رئيس الاتصالات الخارجية في أدنوك، والدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، والكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي.

ويشارك في نسخة هذا العام 20 فريقاً عالمياً ونخبة دراجي العالم .

ويبلغ إجمالي المسافة التي سيقطعها الدراجون خلال المراحل السبع 1045 كلم.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يسعدنا أن نستضيف نخبة نجوم العالم من الدراجين مرة أخرى في النسخة الثالثة بعد أن أثبت طواف الإمارات مكانته باعتباره عنصراً أساسياً من الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الدولة سنوياً وواحداً من سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية المعتمد ضمن أجندته السنوية، ويوفر الطواف فرصة فريدة لعرض مناطقنا المتنوعة إلى مختلف أنحاء العالم، في الوقت الذي نستعد فيه للاحتفال باليوم الوطني الخمسين ومنجزات الاتحاد في إماراتنا الحبيبة».

من جانبه أكد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الجاهزية الكاملة لاستضافة النسخة الثالثة من طواف الإمارات رغم تحديات المرحلة الراهنة والمتمثلة باتباع أعلى معايير السلامة والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس (كوفيد 19)، مبيناً أن العالم سيراقب عن كثب منافسات أبرز الدراجين عبر 7 مراحل غنية ومتنوعة.

شراكة

من جهته قال ياسر سعيد المزروعي المدير التنفيذي للتنقيب والإنتاج في أدنوك: «تفخر أدنوك بشراكتها مع «طواف الإمارات» للعام الثالث على التوالي، وذلك بصفتها راعياً للمنصة وراعياً رسمياً للقميص الأحمر (الترتيب العام)، ويعكس دعمنا لهذا الحدث الرياضي الأهمية التي نوليها لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة».

بدوره قال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات» راعي القميص الأخضر، «تعكس هذه الرعاية الاستراتيجية حرص «اتصالات» على المساهمة الفعالة في دعم المبادرات والأنشطة المجتمعية».

من جهته قال نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي: «يسرنا المشاركة في طواف الإمارات 2021، حيث تضع شركة طيران أبوظبي نصب أعينها دعم الرياضة والرياضيين، ولفت إلى أن أبوظبي تشهد نقلة نوعية في البطولات العالمية التي تستضيفها، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة».

وقال عقيل كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة نخيل وراعي القميص الأبيض: «تتشرف نخيل برعايتها للقميص الأبيض - للسنة الثالثة على التوالي – باعتبار هذه الرعاية انعكاسًا لقيمنا وتوجهاتنا في الشركة».

وأوضح فابريزو دي أميكو الرئيس التنفيذي للعمليات في آر سي اس لتنظيم الفعاليات الرياضية، أن نسخة هذا العام تعتبر الأبرز للعديد من الأسباب ومنها: أنها تقام في أوقات بالغة الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات واستعداداً للاحتفال بعام الخمسين ومنجزاته العديدة، كما سيكون لهذه النسخة ميزة مهمة بتنظيمها لمرحلة واحدة بنظام (ضد الساعة).

القمصان

يرتدي القميص الأحمر برعاية أدنوك - متصدر الترتيب العام بالزمن المسجل بداية من المرحلة الثانية، والقميص الأخضر برعاية اتصالات - للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض برعاية نخيل - لأفضل متسابق شاب تحت 23 سنة، والقميص الأسود برعاية طيران أبوظبي - للمتصدر للمراحل السريعة المتوسطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز