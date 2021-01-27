السيسي يهنئ منتخب مصر لكرة اليد بالأداء المشرف

المصدر: البيان الإلكتروني

هنَّأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منتخب مصر لكرة اليد بالأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، مؤكداً أن الفريق نجح في تقديم مثال رائع للأداء البطولي.

وقال السيسي، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم".

يُذكر أن المنتخب المصري ودَّع بطولة العالم لكرة اليد بخسارته أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، في النسخة الـ27 التي تستضيفها مصر.

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