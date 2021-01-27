سلة بني ياس تفرض «الفاصلة» على الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

فرض بني ياس مباراة ثالثة وفاصلة على الشارقة، لتحديد آخر المتأهلين للدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة، بعد فوزه عليه أول من أمس، بنتيجة «89 - 57».

وكان الشارقة فاز ذهاباً بالنتيجة ذاتها، واستفاد بني ياس من الغيابات المؤثرة في الشارقة، خصوصاً أن الشارقة خاض مباراته بعناصر الشباب، وبغياب لاعبيه الأساسيين بما فيهم المحترفين الأجانب، لينجح بني ياس في فرض إيقاعه على مجريات مباريات الإياب، ونيل الأفضلية المطلقة في المراحل الثلاث الأولى «26 - 8 و26 - 11 و24 - 18»، فيما اكتفى الشارقة بنيل الأفضلية بنتيجة الفترة الرابعة «20- - 13».

وتأهلت 3 فرق للدور نصف النهائي وهي شباب الأهلي والنصر والبطائح وتنتظر المتأهل من الشارقة وبني ياس.

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