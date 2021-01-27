34 هدفاً في رابع جولات «كأس ايفزا»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

شهدت منافسات الجولة الرابعة في بطولة كأس ايفزا الفضية للبولو 2021 المقامة بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية 34 هدفاً بختام مباراتين مهمتين الأولى بين فريقي زيدان وايفزا (مهرة) وانتهت لصالح فريق زيدان بعشرة أهداف مقابل ستة أهداف ونصف، والثانية بين فريقي ذئاب كافو وبنجاش وفاز فريق بنجاش بنتيجة عشرة أهداف مقابل ثمانية أهداف وهو أول فوز للفريقين في بطولة 18 جول.

وتتوقف البطولة اليوم على أن تستأنف بعد غدٍ بلقاء واحد يجمع بين بنجاش وايفزا (مهرة)، في الرابعة عصراً.

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