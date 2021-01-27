تعاون مشترك بين الشارقة الرياضي و«الاستشاري»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي، وفداً من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئاسة الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والشباب والإعلام بالمجلس وأعضاء اللجنة، وثمن المدفع زيارة الوفد لنادي الشارقة، ووجه شكره الجزيل على المتابعة والاهتمام لرياضة الإمارة ككل من قبل أعضاء المجلس، خاصة وأن نادي الشارقة يشكل جزءاً من منظومة الرياضة في الإمارة والتي تحظى بمتابعة كبيرة من قبل مجلس الشارقة الرياضي، وقد حصد النادي نتاج هذا الالتزام بتحقيق العديد من البطولات على مستوى جميع الألعاب في الفرق الأولى أو حتى على مستوى المراحل السنية.

بدوره، أشاد الدكتور حميد السويجي الزعابي رئيس اللجنة، بجهود مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وبتطور منظومة أدائهم الرياضي وما تبذله مختلف إدارات النادي من أداء متواصل لتحقيق معدلات أداء وإنجاز رياضي، وأشار إلى أن اللجنة حرصت من خلال زيارة النادي على تعزيز جهوده وتحقيق ما ينشده من تطلعات تصبو إليها إمارة الشارقة.

كما تطرق أعضاء مجلس الإدارة إلى آلية عمل الإدارات المختلفة بالنادي والخطط الموضوعة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة، والتي من شأنها أن تساهم في الارتقاء برياضة الإمارة في مختلف الألعاب. وتم خلال الاستقبال تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، متمنيين للجميع التوفيق والنجاح في الأيام المقبلة.

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