مهرجان ولي عهد دبي للهجن يختتم اليوم في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشـد آل مكتوم، ولي عهد دبي، يختتم اليوم مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في ميدان المرموم في نسخته الرابعة، ويفصح المهرجان اليوم عن آخر أسراره من خلال المنافسة الساخنة في الفترة المسائية على رموز الكبار لهجن أبناء القبائل.

وسيكون الموعد مع الرمزين الأهم في المهرجان، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الأول والرابع، وسيحصل الفائز بالسيف على جائزة تبلغ ثلاثة ملايين درهم.

وبالمقابل سيكون التنافس على خنجري الزمول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث، ويحصل الفائز بالخنجر على جائزة نقدية قيمتها مليونا درهم.

تألق

واختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ على تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بالمرموم، مساء أمس مشوارها في المهرجان من خلال تحديات سن الحول والزمول والتي أقيمت على مدار 13 شوطاً لمسافة 8 كلم، وكانت جائزة المركز الأول في الأشواط الستة الرئيسية سيارات.

وتمكنت «الهايلة» المملوكة لهجن الرئاسة من الظفر بالناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات وذلك تحت القيادة التضميرية لمحمد زيتون المهيري والذي قدمها على القمة بزمن بلغ 12:16:3 دقيقة.

وجاء ظهور هجن العاصفة قوياً من خلال ثاني الأشواط للحول المهجنات، حيث استطاعت «الشاهينية» أن تكسب المنافسين بعد أن قطعت رحلة السباق في زمن وقدره 12:21:2 دقيقة تحت قيادة المضمر المميز غياث الهلالي.

فيما احتاج زمول هجن الرئاسة «مزعل» بتوقيت زمني قدره 12:25:1 دقيقة ليصل إلى خط النهاية ويهدي مضمره محمد زيتون المهيري صدارة الزمول المحليات. وقاد المضمر غياث الهلالي «شاهين» المملوك لمؤسسة هجن العاصفة لصدارة الزمول المهجنات في رابع الأشواط بعد أن سجل توقيتاً بلغ 12:41:0 دقيقة.

تنافس

ووصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة صباح أمس إلى عاشر محطاته، وشهدت «تحفة ميادين الهجن»، إقامة أربعة عشر شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، وتم تقسيم السباقات التي أقيمت على مسافة 8 كلم بين فئات المحلية والمهجنة.

وجاءت البداية قوية من جانب شعار هجن العاصفة عبر المضمر غياث الهلالي، وكانت «الشاهينية» هي صاحبة الناموس في الشوط الأول للحول المحليات ووصلت إلى خط النهاية في توقيت وقدره 12:24:7 دقيقة.

أما الشوط الثاني للحول المهجنات فقد كان من نصيب «نوايا» بالشعار الأحمر لهجن الرئاسة تحت قيادة محمد زيتون المهيري، وسجلت توقيتاً بلغ 12:24:3 دقيقة.

وظهرت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات والذي قدم فيه المضمر سلطان محمد الوهيبي «شاهين» بتوقيت 12:44:5 دقيقة.

ويدخل «شاهين» آخر تحت قيادة سلطان محمد الوهيبي ليهدي هجن الرئاسة ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:43:4 دقيقة.

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