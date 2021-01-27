«داحس» بطل سباق مهرجان زايد لـ «الشراعية»

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

توج «داحس» لعبد الرحمن عبد الله محمد المرزوقي بلقب سباق مهرجان زايد للمحامل الشراعية 22 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بكورنيش أبوظبي، أول من أمس.

توج الفائزين سعيد خليفة المهيري مدير الإدارة الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي وسعيد حميد المهيري مشرف عام المرسى.

ووجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر لمهرجان زايد على التعاون المثمر مؤكداً أن مشاركة النادي في هذا الحدث الكبير تأتي لاستكمال مسيرة سنوات طويلة من التواجد وكذلك في إطار القيام بدور النادي تجاه الأحداث الوطنية وتجاه المجتمع بشكل عام.

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