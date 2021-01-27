أبطال عالميون: دبي عاصمة «تنس الشاطئية الشتوية»

المصدر: دبي – البيان الرياضي

أجمع أبطال عالميون شاركوا في بطولة دبي لتنس الشاطئية على أن دانة الدنيا هي العاصمة العالمية الشتوية لرياضة التنس الشاطئية، وكان الثنائي الروسي نيكيتا بورماكين والإيطالي باولو ترونسي قد فازا بالمركز الأول لبطولة دبي لتنس الشاطئية، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع مجموعة الحبتور الدولية و«أم باور» للخدمات الرياضية.

وفي زوجي السيدات فازت اللاعبتان السلوفاكية كاترينا بالينكوفا والإسبانية مارتا ابرايز .

وأشاد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي بالنجاح الذي حققته البطولتان. مؤكداً أنهما حققتا أكثر من مكسب مهم أولها المشاركة بدعم حملة أجمل شتاء في العالم، ، إضافة إلى نشر رياضة التنس على الشواطئ .

وقالت البطلة الإسبانية مارتا «أشعر بسعادة كبيرة لكوني توجت بالمركز الأول في ثلاث بطولات شاطئية أقيمت في دبي على التوالي، لذلك فإنني أشعر بالفخر».

أما الروسي نيكيتا فقال: «جئت لدبي من أجل المشاركة في البطولة، ولذلك فقد جهزت نفسي لها بشكل مميز، وبصراحة الفوز كان بمثابة معجزة بالنسبة لي ولم يكن سهلاً، خصوصاً وأن المشاركين معظمهم أبطال عالميون».

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