«فخر الأجيال للصيد بالصقور» تنطلق السبت بالروية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن برنامج منافسات النسخة التاسعة من بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي تعد ثاني أضخم بطولة للصيد بالصقور التي ينظمها المركز، وستقام منافساتها بالفترة من السبت 30 يناير الجاري، إلى الثلاثاء 16 فبراير المقبل، في منطقة الروية بدبي.وبحسب برنامج البطولة، ستقام يوم 30 يناير الجاري، أشواط «العامة»، ضمن منافسات «الطيارة اللاسلكية»، بينما تقام يوم 31 يناير، أشواط «الشيوخ» في منافسات «الطيارة اللاسلكية». وسيكون الختام يومي 15 و16 فبراير، مع إقامة منافسات الخليجيين.

تطوير

وأكد دميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن التطوير سمة مستمرة مع بطولات فزاع للصيد بالصقور، التي تجتاز 19 عاماً، بفضل سعيها الدؤوب على إدخال كافة أشكال التعديلات منذ إطلاقها، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويوفر أفضل الخدمات للصقارين، ويرفع من معايير الشفافية وتساوي الفرص، وصولاً إلى تحقيق أفضل النتائج، وأكثر المستويات تميزاً.

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