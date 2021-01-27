منصور بن محمد: نجاح الإمارات نال إعجاب العالم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن نجاح الإمارات في تنظيم بطولات وفعاليات رياضية كبرى وسط التحديات التي فرضتها جائحة كورونا خلال الفترة الدقيقة السابقة نال إعجاب العالم، كما أشار إلى أن تطوير الرياضة في الدولة وترجمة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي إلى نتائج ملموسة، يأتي من خلال تطوير الكوادر الوطنية العاملين فيها، مشدداً سموه على مواصلة الجهود بوتيرة أكبر لتطوير القطاع الرياضي عبر دعم وتمكين وتطوير الكوادر الوطنية في جميع مجالات العمل الرياضي، وذلك ترجمة لرؤية ونهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد على أن الاستثمار في الإنسان هو الأعظم فائدة والأكثر عائداً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021 الذي عقد ظهر أمس، في مقر المجلس برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومشاركة معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بو جسيم، أحمد الشعفار، محمد الكمالي، د. عبد الله الكرم، مريم الحمادي، موزة المري، سعيد حارب الأمين العام للمجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس.

واستعرض مجلس الإدارة الخطوات التنفيذية لقرار سمو رئيس المجلس بخصوص تعيين وتطوير المشرفين والإداريين بأندية دبـي الرياضية ومتابعة أعمالهم والذي ينظمه المجلس بالتعاون مع شرطة دبي ومركز تقييم الكفاءات بدائرة الموارد البشرية في حكومة دبي ويشارك فيه المشرفون والإداريون الإماراتيون في جميع أندية دبي والذين بلغ عددهم 140 شخصاً، حيث تمت عملية تقييمهم ووضع خطة التطوير التي تتضمن العديد من الجوانب التنظيمية والمهارات في التعامل مع الأفراد وخطط العمل.

وأكد سمو رئيس المجلس على أن رهان الدولة على الكوادر الوطنية المؤهلة والاستثمار الأمثل لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة ساهم في نجاح الدولة في تنظيم بطولات وفعاليات رياضية كبرى خلال الفترات السابقة، واستمرار هذا النجاح الذي نال إعجاب العالم خلال هذه الفترة الدقيقة التي تتضمن تحديات كبيرة على مستوى سلامة المشاركين وجودة التنظيم ولمختلف الرياضات، حيث أقيمت بطولات كبرى في الدولة، والتي كان آخرها النهائيات الكبرى لبطولة العالم للببجي التي اختتمت مساء الأحد بدبي، والتي تعد إضافة نوعية مهمة للبطولات التي يتم إقامتها في الدولة، وقد جاء التنظيم المميز لجميع الأحداث بفضل كفاءة الكوادر الوطنية والتنفيذ الدقيق لإجراءات الوقاية الاحترازية والبروتوكولات الخاصة بكل بطولة التي تستهدف سلامة المشاركين وفرق العمل وتوفر لهم الأجواء المناسبة للتنافس في جميع البطولات والأجواء.

تطوير المحترفين

تم خلال الاجتماع الاطلاع على موازنة القطاع الرياضي لعام 2021 والتي تتضمن موازنات الأندية والفعاليات والأنشطة الرياضية المختلفة، وكذلك الاطلاع على تقارير اللجان وعلى المبادرات التي سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة ومن بينها النسخة الأحدث من برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبـي التي تم تصميمها لتأهيل اللاعبين على المستوى الثقافي وتشجيعهم على اتخاذ كرة القدم كمهنة احترافية، وكذلك تعريف اللاعبين الأجانب بثقافة دولة الإمارات وتاريخها وإرثها الحضاري وتعليمهم اللغة العربية أيضاً.

كما تم استعراض المرحلة الثانية من برنامج تدريب اللاعبين في المراحل السنية بأندية دبي.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير الأداء للمجلس خلال العام 2020 والذي تضمن البرامج والمبادرات والفعاليات التي نظمها المجلس على مستوى تطوير الرياضة في دبي وكذلك تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية الكبرى، حيث كان مسك ختام فعاليات العام 2020 بتنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جائزة «دبي غلوب سوكر» بجوار برج خليفة، وبطريقة الحضور المباشر لأول مرة في العالم خلال فترة الجائحة، وهو الحفل الذي تم فيه تكريم الأفضل من اللاعبين والمدربين والأندية خلال العام 2020 وخلال السنوات العشرين الأولى من القرن الحالي، وأشاد مجلس الإدارة بالصدى العالمي الكبير الذي حققه المؤتمر والحفل، والذي وصل عدد متابعيه ومتابعي النجوم المشاركين فيه عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي 3.5 مليارات متابع.

فعاليات

واعتمد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم قائمة الفعاليات للفترة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وتتضمن فعاليات تنافسية ومجتمعية محلية ودولية وفي مقدمتها بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف للسيدات، وبطولات فزّاع الدولية لأصحاب الهمم، ودبي كلاسيك لبناء الأجسام، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وسباق دبي الترا ماراثون في المرموم، وكأس القارات لكرة القدم الشاطئية، والتي سيتم تنظيمها وفق الإجراءات الاحترازية وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة.

وتم في الاجتماع الاطلاع على العديد من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



طواف الإمارات



اطلع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي على الاستعدادات لتنظيم مرحلة دبي ضمن النسخة الثالثة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية التي سيتم تنظيمها خلال شهر فبراير المقبل، حيث ستتضمن المرحلة مرور الدرّاجين في أهم المناطق السياحية والاقتصادية والسكنية في دبي والتعريف بجمال وروعة هذه المناطق إلى الملايين من المشاهدين في مختلف دول العالم.

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