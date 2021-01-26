سعيد الرزي.. 27 عاماً في خدمة «الأصائل»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

يعتبر سعيد حميد الرزي الشامسي أحد الجنود المجهولين في سباقات الهجن في المرموم بما فيها مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن ومهرجان ختامي المرموم التراثي، وتمتد رحلة الشامسي في خدمة رياضة الهجن العربية الأصيلة إلى 27 عاماً من خلال عملية الإشراف على عملية انطلاقة السباقات.

وقال الرزي الذي يعتبر ضمن فريق العمل في اللجنة المنظمة في المرموم، إنهم حريصون على الظهور بأفضل مستوى في عملية التنظيم لسباقات الهجن واستقبال المقترحات لتطبيقها في حال كانت تقدم إضافة أو تخدم هذه الرياضة التراثية العريقة، مشيراً إلى أن سباقات الهجن تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ مما أثمر عنه تطور هذه الرياضة وازدهارها، ويعكس مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الدعم الكبير لراعي هذا الحدث والمهرجان، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لرياضة الآباء والأجداد.

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