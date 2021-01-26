«آسيوي اليد» يؤجل بطولتي الشاطئية والسيدات

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد عن تأجيل البطولة الآسيوية الثامنة للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية (تصفيات بطولة العالم للرجال والسيدات لكرة اليد الشاطئية 2022) لتقام خلال الفترة من الثالث ولغاية العاشر من شهر يوليو 2021، ويأتي التأجيل وفق تعميم الاتحاد الآسيوي لليد للحرص على سلامة جميع المشاركين، كما طلب التعميم من الاتحادات الآسيوية الراغبة في الاستضافة الاطلاع على عقد وشروط الاستضافات وفق لوائح الاتحاد الآسيوي ليتم القيام بالترتيبات اللازمة لتوقيع عقد الاستضافة، وحدد الاتحاد الآسيوي 28 فبراير كآخر موعد لتلقي رغبات الاستضافة.

كما قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي تأجيل البطولة الآسيوية الثامنة عشرة للسيدات لتقام خلال الفترة من 21 ولغاية 30 أغسطس 2021، وكررت اللجنة المطالبة من الاتحادات الآسيوية الراغبة في الاستضافة اتباع الخطوات كما وردت في البطولة الأولى.

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