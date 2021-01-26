متسابقو كايت سيرف يستمتعون بـ «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تركت منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف- أثراً طيباً في نهاية الأسبوع الماضي وصنعت سعادة فائقة عند محبي هذه الرياضة رغم أن أحوال البحر وسرعات الرياح وصلت إلى 17 عقدة لكن ذلك لم يقلق المشاركين بل زادهم سعادة وجعل الابتسامة تعلو محياهم رغم قوة المنافسات التي جمعت ما يزيد عن 100 متسابق ومتسابقة من 22 دولة حول العالم استمتعوا بأجواء أجمل شتاء في العالم.

ونجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنظيم تظاهرة فريدة في البطولة التي ينظمها للعام الرابع على التوالي بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء بحلة جديدة تتضمن 3 محطات انقضت منها اثنتان في شهر يناير وينتظر أن تستكمل بجولة الختام في شهر مارس المقبل حيث عكست الصور جمال هذه الرياضة التي يحتضنها شاطئ نسناس في جميرا.

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