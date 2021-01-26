«الإمارات لجودو الشباب» 12 فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اتحاد المصارعة والجودو صباح الجمعة 12 فبراير المقبل بصالة نادي اتحاد كلباء بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئة الشباب، وذلك ضمن برنامج الاتحاد لموسم 2020 – 2021،الذي يركز فيه على الفئات العمرية ترجمة لتوجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو،والتي تمثل مستقبل اللعبة، وقد وضعت اللجنة المنظمة للبطولة اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة التي تم تعميمها أول من أمس على كل الأندية، وأكدت لائحة البطولة على ضرورة إبراز شهادة اللياقة الصحية وشهادة فحص الكورونا (كوفيد- 19 PCR- ) والتأكد من سلبية النتيجة عند صعود الميزان، وتحددت البطولة لفئات من أعمار تحت 18-19-20 سنة ومواليد 2001، 2002، 2003، أما الأوزان فقد تحددت بتحت 55 كجم، 60 كجم، 66، 73،81، 90، تحت 100، وفوق 100 كجم..وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري ورصيد النقاط، وستكون المشاركة مفتوحة لكافه الأندية(كل المسجلين في كشوفات الأندية ) نظراً للظروف الاستثنائية الصحية..وشملت اللائحة في بندها الثالث الشروط المتعلقة بالمدربين وخاصة جهاز التحكيم مواصلة لجهود لجنة التحكيم برئاسة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي التي ساهمت في نجاح البطولة الماضية.

وشدد محمد بن ثعلوب الدرعي في تصريح له على ضرورة الالتزام بضوابط البروتوكول الصحي، والتباعد الاجتماعي خلال منافسات البطولة بما يضمن السلامة للجميع.. وجدد رئيس الاتحاد شكره لكل الأندية التي التزمت بتلك الإجراءات الاحترازية خلال منافسات بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو للشباب التي اختتمت مؤخراً بنفس الصالة مما ساهم في اكتشاف العديد من اللاعبين الصاعدين.

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