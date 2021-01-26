«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تنظم ندوة «تكنولوجيا الارتداء»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع صحيفة «ذا ناشونال» العالمية، ندوة افتراضية، بشأن «التكنولوجيا القابلة للارتداء». وناقشت الندوة المحاور المتعلقة بالصحة وكيفية المحافظة على اتباع أنماط صحية في الحياة اليومية باتباع وسائل تكنولوجية متطورة، تساعد في قياس المجهود الرياضي ومدى تناسبه مع احتياجات الجسم، بالإضافة إلى تحليل الأرقام التي تبينها شاشات هذه الأجهزة بحيث يتم ارتداء هذه الأجهزة لمساعدة الأفراد على مواصلة أسلوب حياتهم الصحي تحت إشرافهم، وبالتالي تعمل على تخفيف التوتر والضغوط التي تفرضها جائحة «كوفيد 19» على المجتمع.

شارك في الندوة كل من الدكتور مادو ساسيدهار كبير المسؤولين الطبيين في كليفلاند كلينك - أبوظبي الذي يتولى مسؤولية المرضى الداخليين والخارجيين، ومرضى العمليات الجراحية في أكبر مستشفى متعدد التخصصات في أبوظبي والدكتور بانكو جورجييف قائد ممارسة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وأحمد القبيسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرويس، والدكتور باتريك نواك، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

وقدمت مريم المنصوري ممثل الأكاديمية خلال الندوة مجموعة من النصائح إلى جميع السيدات، بمختلف الأعمار حتى يتمكنوا من التعايش مع الضغوطات التي قد تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية.

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