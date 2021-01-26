«أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» تحتضن المواهب الشابة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلن منظمو «بطولة أوميعا دبي ديزرت كلاسيك» وقبل 24 ساعة على انطلاق منافساتها عن الجهوزية التامة لهذا الحدث الرياضي الكبير والذي يحتضنه نادي الإمارات للغولف خلال الفترة من 28 ولغاية 31 يناير الجاري.

ومع توافد نخبة من أفضل لاعبي الغولف في العالم للمشاركة في البطولة، وتحديداً باقة من اللاعبين الذين تنافسوا خلال الأيام الماضية في أبوظبي، فإن البطولة وجهت الدعوة أيضاً إلى بعض اللاعبين المحترفين والهواة الشباب الواعدين من جميع أنحاء العالم لنيل فرصة التنافس ضد مجموعة مليئة بالنجوم الكبار.

وسينضم إلى البطولة النجم الياباني الناشئ تاكومي كانايا وكل من الجنوب أفريقيين الموهوبين جاريك هيجو وجايدن شابر والإسكتلندي كونور سيمي، والمغربي كريم الحلي والواعدين الأردني شيرغو الكردي والإسباني إدوارد روسو، وكلهم يأملون في ترك بصمتهم في بطولة «الشرق الأوسط الكبرى» المرموقة.

وتتجه الأنظار إلى الثنائي العربي، حيث وجد الشاب الأردني شيرغو الكردي نفسه أيضاً يصنع التاريخ في فبراير من العام الماضي، من خلال كونه أول لاعب من دول المنطقة والشرق الأوسط، يفوز بنقاط التصنيف العالمي للغولف مع حصوله على المركز الثاني في بطولة «الرحلة إلى الأردن» في «مينا تور»، ويبلغ الكردي الآن 17 عاماً، وفاز بلقب بطولة العرب تحت 18 عاماً بشكل متتالٍ.

كما يظهر المغربي كريم الحلي لأول مرة في هذا الحدث، وهو ظهوره الثاني عموماً فقط في الجولة الأوروبية، بعد المشاركة في بطولة كأس الحسن الثاني 2018، وقال الحلي: «هذه واحدة من أهم الأحداث في العالم للغولف وبطولة رائدة للغولف في الشرق الأوسط، أنا ممتن للغاية لأنني ألعب ومتحمس للغاية للعب في ملعب المجلس الشهير».

دعوات

كما سيظهر العضو السابق في نادي الإمارات للغولف - وبطل النادي السابق - الألماني سيباستيان هيزيل، للمرة الثانية في البطولة، وأصبح الياباني كانايا محترفاً في أكتوبر من العام الماضي، وفاز في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة 2018.

واستمتع كل من هيغو وشابر بموسم جيد العام الماضي، حيث فاز هيغو في الجولة الأوروبية في بطولة البرتغال، وشابر الذي أثار الإعجاب مرات عدة بوطنه في أحداث الجولة الأوروبية.

كما وافق على الدعوة الهاوي الإسباني إدوارد روسو، الذي يحتل المرتبة السادسة في تصنيفات الغولف العالمية للهواة.

الانطلاقة من دبي

نشأ هيزيل في دبي وبدأ يلعب الغولف في سن الثامنة، وأصبح عضواً في نادي الإمارات للغولف عام 2005، وتحول اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً إلى محترف في عام 2012 وفاز بلقبه الأول في جولة التحدي في عام 2019 في بطولة دي بريتاني، وقال: «هذا الحدث هو بمثابة «حدث محلي» بالنسبة لي لأنني أعرف المدينة وهذا الملعب جيداً».

ويتمتع الإسكتلندي سايم بنتائج رائعة في الجولة الأوروبية العام الماضي.

قال سيمون كوركيل، المدير التنفيذي للبطولة: على مدار تاريخها، قدمت أوميغا دبي ديزرت كلاسيك دائماً منصة للمواهب الصاعدة من جميع أنحاء العالم لاختبار أنفسهم ضد أفضل لاعبي الرياضة. إنه لشرف لنا أن نكون قادرين على منحهم هذه الفرصة ونتطلع إلى رؤية أدائهم في المجلس مع نجوم اللعبة.

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