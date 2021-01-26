90.5 مليون درهم حصاد ماكغريغور في ليلة القتال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ينتظر أن يحصل المقاتل كونور ماكغريغور، على ما يقرب من 18 مليون جنيه إسترليني على الأقل، (90.46 مليون درهم) رغم هزيمته بالضربة القاضية الفنية أول من أمس أمام منافسه داستن بورييه بصالة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس، في ليلة القتال الأخيرة ضمن منافسات ثلاثية جزيرة النزال لبطولة «يو إف سي 257» فيما يحصل بورييه، على مقابل أقل رغم فوزه.

وتأتي هذه المعادلة الغريبة، بسبب حصة ماكغريغور من مبيعات الدفع مقابل المشاهدة لكل عرض، والمشاهدة التلفزيونية للمباريات التي يخوضها، والتي بلغت 14.6 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 73.37 مليون درهم)، تضاف إلى جائزته من المباراة نفسها وتبلغ 3.25 ملايين إسترليني، (ما يعادل 16.33 مليون درهم).

وكشف دانا وايت رئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة، بأن ليلة القتال الأخيرة، أحد أكثر الأحداث مبيعاً حتى الآن.

الجدير بالذكر أن ماكغريغور كان حصل على 94 مليون إسترليني تقريباً (ما يعادل 472.41 مليون درهم) بعد مواجهته مع أسطورة الملاكمة مايويذر في 2017.

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