انطلاق الجولات التأهيلية لبطولة السلق الجمعة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف ميادين المرموم في دبي بداية من الجمعة الجولات التأهيلية لبطولة السلق، وذلك استعداداً للنسخة الرابعة عشرة (14) من البطولة.

وكان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد أعلن عن فتح باب التسجيل لبطولة السلق في الخيمة المخصصة للصيد بالصقور بمنطقة الروية الأسبوع الماضي وتم الإعلان عنها على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للمركز.

وتنطلق الجولات التأهيلية بداية من يوم الجمعة المقبل في فئة الهواة - للسلق الإناث مسافة 2500 متر بواقع 4 أشواط، وستقام يوم السبت الجولات التأهيلية في فئة الهواة للسلق الذكور مسافة 2500 متر بواقع 4 أشواط، ويوم الأحد الجولات التأهيلية لفئة المحترفين للسلق الذكور والإناث مسافة 2500 متر بواقع 6 أشواط، 3 أشواط لكل منهما، وتختتم الجولات التمهيدية يوم الاثنين الأول من فبراير المقبل بفئة المحترفين للسلق الذكور والإناث مسافة 1000 متر بواقع 6 أشواط، 3 لكل منهما.

نظام مرن

وأشار جمعة المهيري، رئيس لجنة بطولة السلق في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: حرصاً على سلامة المتسابقين والمتابعين لهذه الرياضة الشعبية الواسعة الانتشار، خصصنا أشواط السباق على مدار أربعة أيام، مع زيادة عدد الأشواط اليومية لاستيعاب أعداد أقل وتخفيض عدد المشاركات في الشوط الواحد إلى نحو 11 شخصاً عند خط السباق لنضمن المسافة اللازمة بين مدرب سلق ونظيره، إضافة إلى اتباع باقي الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كوفيد 19.

وتابع المهيري: تم استحداث نظام التسجيل في البطولة هذا الموسم، ليصبح أكثر مرونة وسلاسة، حيث ساهم في اختصار وقت التسجيل بين شخص وآخر ليصل إلى أقل من دقيقتين، كما لاحظنا إقبالاً واسعاً وارتفاعاً واضحاً في توجه المتسابقين هذا الموسم إلى الإنتاج المحلي للسلق والـتأكد من جودة السلق عوضاً عن المشاركة بأعداد كبيرة وإن كانت لم تحظ بتدريب كاف، جميعها مؤشرات قوية إلى ما وصلت إليه البطولة التي رسخت مكانتها كواحدة من أقوى سباقات السلق على مستوى المنطقة والعالم، ونتطلع لأن تكون النسخة التي ستقام النهائيات فيها بتاريخ 20 فبراير المقبل، استثنائية على كافة الأصعدة.

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