كرنفال قوارب «كاياك» لأصحاب الهمم السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينتظر عشاق الرياضات البحرية في دبي نشاطاً حافلاً يومي الجمعة والسبت المقبلين مع إعلان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم فعاليات الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية، والتي تستهدف فئات المجتمع من غير المحترفين تشجيعاً للهواة والصغار، ومن أجل نشر مفهوم الرياضات البحرية في المجتمع.

وكشف النادي عن خططه في الأسبوع الثاني لسلسلة مهرجانات دبي البحرية يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث سيكون يوم السبت المقبل موعداً مهماً لشريحة مهمة في المجتمع هم أصحاب الهمم الذي سيخوضون كرنفالاً استعراضياً بقوارب كاياك يقام للمرة الأولى .

وأعلن النادي عن مكان الحدث الذي سينظم في مسطح مائي خلاب ضمن ضاحية «دستريكت ون» السكنية في مشروع مدينة محمد بن راشد بإحدى البحيرات الكبرى في مشروع ميدان في دبي «البحيرة الكريستالية» بالقرب من فندق ومنتجع ميدان.

مبادرة متجددة

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن تنظيم فعالية نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم هي مبادرة متجددة من النادي لدفع هذه الشريحة وإشراكها في مختلف الفعاليات والأحداث التي ينظمها النادي.

وأضاف محمد حارب سعداء في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أن يتجدد الموعد مع أصحاب الهمم في حدث بحري آخر هو فعاليات الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية وفي مكان خلاب وجميل في أرقى الوجهات في قلب دبي هو مشروع مدينة محمد بن راشد الذي يضم أضخم بحيرة كريستالية اصطناعية في العالم تقع ضمن «دستريكت ون» أحد مشاريع مجموعة ميدان، الأمر الذي يعزز دور النادي في الترويج للأماكن والمشاريع السياحية في الإمارة .

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