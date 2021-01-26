النصر يتصدر دوري رجال الطاولة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

تصدر نادي النصر دوري كرة الطاولة للرجال، بعد انتهاء الدور الأول، بالعلامة الكاملة، بفوزه في جميع مبارياته، وآخرها الفوز على الوصل، حامل اللقب، بنتيجة 3 – 2، وجاء شباب الأهلي، في المركز الثاني، والوصل بالمركز الثالث، والشارقة في المركز الرابع، ودبا الحصن في المركز الخامس.

وتبدأ مباريات الدور الثاني يوم 5 فبراير المقبل، على أن تنتهي المباريات في النصف الأول من أبريل المقبل، أي قبل بداية شهر رمضان المبارك، على أن تقام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد عيد الفطر المبارك. ومن ناحية أخرى، تبدأ مسابقات دوري السيدات خلال فبراير القادم، ويتم إعداد الجداول الخاصة بالمباريات ، على أن تستمر حتى مايو المقبل.

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