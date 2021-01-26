ياسر البلوشي بطل الهواة الإماراتيين في «السلم للدراجات»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توّج ياسر البلوشي، درّاج فريق شرطة دبي، بطلاً لسباق الهواة الإماراتيين، ضمن النسخة الخامسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتقام منافساتها في منطقة سيح السلم في دبي. وجاء ثنائي فريق تريك أم 7 عامر الدهماني وفاروق الجسمي في المركزين الثاني والثالث، وأسفرت منافسات الفرق عن تتويج فريق تريك أم 7 بالمركز الأول، وتورك بالمركز الثاني وشرطة دبي بالمركز الثالث..

وأقيم السباق لمسافة 136 كلم بمشاركة 79 دراجاً، و10 فرق، وهي: تريك أم 7، شرطة دبي، الوثبة، الشعفار جميرا، ربدان، ياسي، تورك، تريك الإمارات، بي أر، الدراويش.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – للمشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعمه ورعايته الأبوية لهذه البطولة، وهو ما انعكس في هذا السباق الخاص بالإماراتيين الهواة، بالمشاركة الواسعة من الفرق التي بلغ عددها 10 فرق بما يدل على انتشار الوعي بهذه الرياضة، ويؤكد أن البطولة حققت هدفاً مهماً جداً وهو تحفيز الرياضيين الأفراد والمؤسسات الوطنية والشخصيات على تكوين فرقها الخاصة بالدراجات الهوائية، وهي الرياضة الرائعة ذات الفوائد العديدة على صحة وحيوية وسعادة ممارسيها.

وعبر الفلاسي عن سعادته بالأداء الذي قدمه المشاركون والتنافس القوي بين الفرق والأفراد المشاركين، فنحن نشهد في هذه البطولة نمواً واضحاً وكبيراً في الممارسين والجهات التي تتبنى تكوين الفرق والمشارك في البطولة، وسنواصل العمل لإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن والفرق الوطنية للمشاركة في سباقات هذه البطولة خلال المواسم المقبلة أيضاً.

أشرف على السباق طاقم تحكيمي إماراتي في إطار دعم اللجنة المنظمة للكفاءات الوطنية في جميع فرق العمل، وضم 8 أفراد، وهم: علي اليعربي، سيف الشرقي، عبد الله الحوسني، وليد الشامسي، يوسف المعيني، خالد المنصوري، علي الظنحاني وعائشة عبد الله.

فرحة البطل

وأبدى ياسر البلوشي من فريق شرطة دبي سعادته بالتتويج بلقب السباق، مؤكداً أن المنافسات كانت صعبة للغاية بين جميع الفرق المشاركة. وأهدى البلوشي الفوز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

وأكد البلوشي أن المنافسات جاءت صعبة وقوية بين جميع الفرق، وتحديداً منذ الكيلومتر الـ 47، حيث فرضت ظروف السباق نفسها على الجميع دون أن تكون هناك أي استراتيجية خاصة من فريقه. وتابع: سباق السلم يتطور في كل مرة وفي كل عام، وهذا ما نسعى إليه، حيث تتطور المنافسات وأسلوب الدراجين، لافتاً إلى أن هناك المزيد من الإصرار من أجل تقديم الأفضل خلال المنافسات المقبلة.

وختم قائلاً: الفوز بتلك المرحلة من سباق بطولة السلم، يعد جزءاً من الأهداف التي ترسمها شرطة دبي للمشاركة في البطولات التي تخوض منافساتها، وما تحقق هو نتاج دعم القائد العام لشرطة دبي، والذي يقف داعماً قوياً للرياضيين المنتسبين لشرطة دبي، وأقل ما يمكن أن نقدمه له أن نُهديه لقب سباق بطولة السلم.

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