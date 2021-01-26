مهرجان ولي عهد دبي للهجن يشعل المنافسة على البيرق

المصدر: دبي - علي الظاهري

أشعل مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، سباق المنافسة على جائزة بيرق الناموس في نسختها الرابعة التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وارتفعت وتيرة المنافسة في فئة المفتوح وفئة الإنتاج بعد إسدال الستار على تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل أخيراً، وذلك قبل الوصول إلى مسك الختام للمهرجان الذي سيكون فيه الصراع على تحدي السيوف لهجن أبناء القبائل غداً. ويتصدر جائزة البيرق المفتوح شعار محمد بن راشد بن غدير الكتبي برصيد 109 نقاط، حيث يعتبر أكثر المستفيدين بعد حصده 26 نقطة من 3 رموز في المهرجان.

بيرق الإنتاج

وفي جائزة بيرق الإنتاج، يتصدر القائمة شعار سالم حمد نهيان العامري، برصيد 18 نقطة بالشراكة مع مظفر محمد خموشة العامري بالرصيد ذاته، والذي أضاف رمزين ثمينين في المهرجان.

مسك ختام هجن الشيوخ

وتختتم هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة اليوم عبر 27 شوطاً تتنافس فيها هجن النخبة للفوز بالناموس في سن الحول والزمول، وذلك عبر مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات، وستقام 14 شوطاً نقدياً من خلال الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، و13 شوطاً في الفترة المسائية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى في ستة أشواط رئيسية على السيارات، بينما ينال المتصدرون في بقية الأشواط وأصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

في السياق، شهد ميدان المرموم أمس ظهور منافسات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل بـ 12 شوطاً ، ونال أصحاب الصدارة في الأشواط الستة الرئيسية سيارات.

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