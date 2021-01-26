عاشور: «اليد» يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أكد نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد، أن لجنة المسابقات في الاتحاد، ستتولى الرد على الاحتجاج المقدم من نادي شباب الأهلي، على قرار الاتحاد الذي قضى باعتباره خاسراً لمباراته أمام العين «0 - 10» في ثاني جولات الدور النهائي لبطولة «كأس الإمارات».

وقال عاشور في تصريحات صحافية، إن: «اتحاد اللعبة يقف على مسافة متساوية بين جميع الأندية، خصوصاً أن لوائح المسابقة التي تم تعميمها وكان شباب الأهلي طرفاً في صياغتها، واضحة للجميع، والخطأ المرتكب يتحمله المسؤول عن الفريق، وليس خطأ تحكيمياً كما يدعي احتجاج شباب الأهلي».

وأضاف: «الاتحاد رد بصورة مباشرة وسريعة على الاعتراض المقدم من نادي العين، لكونه استند إلى لوائحنا الواضحة والتي لدى جميع الأندية نسخ منها، خصوصاً أن المخالفة واضحة بكشف المباراة الرسمي، الذي أكد مخالفة شباب الأهلي في تسجيل عدد من المحترفين والمقيمين يتخطى الحد المسموح به». وأضاف: «نكن كل الاحترام والتقدير لنائب رئيس الاتحاد السابق والمشرف الحالي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي محمد شريف، خصوصاً أنه هو من صاغ معنا في الاتحاد السابق جميع لوائح الاتحاد المعمول بها، وتم تعديل بعضها خلال تواجده معنا برأس هرم اللعبة».

وبشأن إمكانية رفع نادي شباب الأهلي الاحتجاج ووفق ما صرح به مسؤولو النادي، إلى «مركز التحكيم الرياضي» في الدولة، قال عاشور: «نحن على ثقة كاملة بمركز التحكيم الرياضي، وعلى استعداد تام في حال تم رفع الاحتجاج إلى المركز، بتنفيذ أي قرار يتم اتخاذه بهذا الخصوص»، ضارباً المثل بقوله: «اللي يروح على القاضي بيرجع راضي».

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