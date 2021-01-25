هاتون يحلّق بـ«كأس الصقر المجنح»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تُوج الإنجليزي تيريل هاتون، المصنف التاسع عالمياً، أمس بطلاً للنسخة 16 من بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف التي استضافها نادي أبوظبي للغولف، ونال هاتون ،كأس الصقر المجنح وحسم اللقب بالجولة النهائية، محققاً الفوز السادس ببطولات الجولة الأوروبية، والرابع في بطولات رولكس، لينتقل إلى موسم السباق إلى دبي 2021، وسيكون ضمن المراكز الخمسة الأولى في التصنيف العالمي الرسمي للغولف.وحقق الأسترالي جيسون سكريفنر المركز الثاني متقدماً على الإيرلندي ماكلروي الثالث.

وهنأ عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، هاتون باللقب، وقال: فخورون بالأصداء العالمية الواسعة والتنظيم المبهر الذي رافق النسخة 16 للبطولة، برغم التحديات، وقال: البطولة انطلاقة مميزة لأجندة الفعاليات العالمية في أبوظبي، ما يؤكد ريادة العاصمة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز