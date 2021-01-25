المنصوري والفلاسي نجما «كايت سيرف »

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

خطف الثنائي محمد المنصوري وراشد الفلاسي، الأضواء وتصدرا فئة الهواة المواطنين، بمنافسات المهارات المفتوحة و«توين تيب» في الجولة الثانية لبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء «كايت سيرف »والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بشاطئ نسناس في دبي،وتفوق المنصوري في منافسات المهارات المفتوحة على راشد الفلاسي «الثاني»، وأحمد المحيربي «الثالث»، وحقق عبد الله المحيربي، المركز الثالث في فئة الناشئين، ونال البولندي سزسزسني المركز الأول بينما ظفر بفئة الرجال الإسكتلندي ديفيز لويس، وبفئة السيدات، البريطانية سارا دوغلاس.

وفي سباقات «توين تيب»، جاء محمد المنصوري ثانياً، وأحمد المحيربي ثالثاً، وفاز اللبناني جبرائيل قصاص بلقب الناشئين، واللبناني لؤي دندشلي بفئة الرجال.

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