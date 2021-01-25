البطولة العربية تدشن عودة منافسات الرجبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

يدشن الاتحاد العربي للرجبي عودة المنافسات الرسمية بإقامة البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات في الإسكندرية من 12 - 14 فبراير المقبل، بمشاركة 9 منتخبات للرجال، و5 منتخبات للسيدات، ويتدرب منتخبا الإمارات للسيدات والرجال حالياً في مدينة دبي الرياضية، وملعب «سيفنز».

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي تشكيل اللجان المختلفة للبطولة مشيراً إلى عدم وجود اعتذارات، وقال: تعود البطولات الآسيوية مارس المقبل، ومن المنتظر نقل بطولة آسيا للسيدات إلى الإمارات في حال عدم جاهزية هونج كونج لاستضافة الحدث.

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